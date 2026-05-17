MS Dhoni: ‘वन लास्ट टाइम…’, क्या 18 मई को धोनी खेलेंगे आखिरी IPL मैच? थाला फैंस की बढ़ी बेचैनी

MS Dhoni Last Match: चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को मैदान पर देखने के लिए बेकरार हैं. आईपीएल 2026 का लीग स्टेज खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन थाला फैंस का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सीजन की शुरुआत में एमएस धोनी चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वह 2 हफ्तों के लिए बाहर हो गए थे. हालांकि अब एमएस धोनी फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह मैदान पर खेलने के लिए नहीं उतर रहे हैं.

हालांकि सीएसके फैंस की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे फैंस को थोड़ी राहत मिली है. दरअसल, सीएसके की टीम 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेपॉक में इस सीजन का अपना आखिरी मैच खेलने के लिए उतरेगी. माना जा रहा है कि एमएस धोनी इस मुकाबले में फेयरवेल मैच खेलने के लिए उतर सकते हैं.

क्या 18 मई को खेलेंगे MS धोनी?

क्रिकेट कमेंटेटर और एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने क्रिकबज के शो पर कहा कि चेन्नई में अब सिर्फ एक ही मैच बाकी है. यह मैच 18 मई को खेला जाएगा. हर्षा भोगले ने कहा कि अगर 18 मई को पूरा चेन्नई पीले रंग में रंग जाए, तो उन्हें हैरानी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अगर हिचकॉक की शैली में भी ऐसा हो, तो भी हैरानी की बात नहीं होगी. बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. 5 बार की चैंपियन टीम सीएसके के पास अभी 2 मैच बाकी हैं. सीएसके पास अभी 12 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में अगर सीएसके अपने दोनों मैच जीतती है, तो वह प्लेऑफ में पहुंच सकती है.

LSG के खिलाफ क्यों नहीं खेले धोनी?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सीएसके के आखिरी मैच के दौरान एमएस धोनी पूरी तरह फिट थे. इसके बावजूद वह लखनऊ के खिलाफ खेलने नहीं उतरे, रिपोर्ट्स के अनुसार, एमएस धोनी नहीं चाहते थे कि उनके वापस आने से टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो. सीएसके ने आईपीएल 2026 की खराब शुरुआत की थी, लेकिन फिर टीम ने वापसी की. इसके चलते सीएसके अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. हालांकि सीएसके को आखिरी मैच में लखनऊ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में सीएसके पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि एमएस धोनी सीएसके की नैया पार लगाने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं.

CSK के अगले मैच

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद सीएसके अपना आखिरी मैच 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी.