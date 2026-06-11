Viral Video: IPL 2026 मिस करने के बाद इस टी20 लीग में उतरे MS Dhoni, वीडियो देख फैंस हुए इमोशनल!

IPL 2026 के पूरे सीजन लाइमलाइट से दूर रहने के बाद, आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हुआ. महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर नजर आए. वे रांची में शुरू हुई पहली झारखंड टी20 लीग (Jharkhand T20 League) के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर इस इवेंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ओपनिंग मैच से पहले टॉस के लिए सिक्का उछालते दिख रहे हैं. धोनी को इस अंदाज में देखना फैंस के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि आईपीएल के दौरान क्रिकेट लवर्स ने उन्हें मैदान पर बहुत मिस किया था.

चोट की वजह से छूटा था IPL 2026

दरअसल, 45 साल के धोनी चोट के कारण आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाए थे, जिससे टूर्नामेंट से लगातार जुड़े रहने का उनका एक शानदार सफर टूट गया. साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत के बाद यह पहला मौका था, जब धोनी पूरे सीजन बेंच पर बैठे रहे और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपने इस स्टार खिलाड़ी के बिना ही मैदान पर उतरना पड़ा.

यही वजह है कि रांची के मैदान पर उनका यह लुक सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस अपने इस पसंदीदा क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए बेताब थे.

होम ग्राउंड पर दिखा ‘थाला’ का पुराना स्वैग

रांची के जेएससीए (JSCA) स्टेडियम में धोनी ब्लैक पोलो टी-शर्ट और सनग्लासेज पहने एकदम कूल और रिलैक्स लुक में नजर आए. मैच शुरू होने से पहले उन्होंने खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत की और फिर स्टैंड्स में जाकर मैच का लुत्फ उठाया. जैसे ही धोनी मैदान पर आए, पूरा स्टेडियम ‘धोनी-धोनी’ के नारों से गूंज उठा.

टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

झारखंड क्रिकेट के लिए धोनी का इस लीग से जुड़ना ही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं:

रांची टाइटंस (Ranchi Titans) जमशेदपुर स्टीलर्स (Jamshedpur Steelers) छोटानागपुर रॉयल्स (Chota Nagpur Royals) कोयलांचल सुपर किंग्स (Koylanchal Super Kings) धनबाद डायमंड्स (Dhanbad Diamonds) संथाल स्ट्राइकर्स (Santhal Strikers)

अगले दो हफ्तों तक रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में सेमीफाइनल और फाइनल समेत कुल 27 मुकाबले खेले जाएंगे. धोनी की मौजूदगी ने इस नए घरेलू टूर्नामेंट में चार चांद लगा दिए हैं.