IPL Throwback: 6 गेंदों में 23 रन! धोनी ने दिखाया क्यों कहलाते हैं दुनिया के बेस्ट फिनिशर

MS Dhoni Last-Over Thriller: एमएस धोनी को दुनिया के क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक माना जाता है. भारत के इस पूर्व कप्तान ने देश के लिए कई मैच लगभग नामुमकिन हालात से जीतकर दिखाए हैं और डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की खूब धुनाई की है. धोनी ने पिछले कुछ सालों में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी अपने बल्ले से कई यादगार फिनिश दिए हैं.

कैप्टन कूल की यादगार फिनिश

हालांकि उन्होंने अपनी मौजूदा टीम, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अकेले दम पर कई मैच जीते हैं, लेकिन धोनी ने IPL के इतिहास में सबसे यादगार फिनिश में से एक तब दिया था, जब उन्होंने अपनी पुरानी टीम, राइजिंग पुणे सुपरजायंट को IPL 2016 में किंग्स XI पंजाब के खिलाफ एक रोमांचक जीत दिलाई थी.

एमएस धोनी (MS Dhoni) ने लीग के 2016 सीज़न में अब खत्म हो चुकी टीम RPS की कप्तानी की थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर दो साल का बैन लगा दिया गया था. सीज़न के अपने आखिरी मैच में KXIP के खिलाफ, धोनी ने अक्षर पटेल के आखिरी ओवर में 23 रन ठोककर राइजिंग पुणे सुपरजायंट को 4 विकेट से जीत दिलाई थी.

6 गेंदों में जड़े 23 रन

173 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए, धोनी की टीम राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स मैच हारने की कगार पर थी, क्योंकि आखिरी ओवर में उन्हें जीत के लिए 23 रनों की ज़रूरत थी. हालांकि, उन्होंने एक चमत्कारिक रन-चेज़ को अंजाम दिया और अक्षर पटेल की जमकर धुनाई की. जब 6 गेंदों में 23 रनों की ज़रूरत थी, तो धोनी ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं बनाया (डॉट बॉल), जिसके बाद अक्षर ने भी एक डॉट बॉल डाली. फिर उन्होंने दूसरी गेंद पर एक छक्का जड़ा और अगली गेंद पर कोई रन नहीं लिया.

उन्होंने अगली गेंद पर चौका जड़ा और फिर आखिरी ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई; यह IPL के इतिहास में देखे गए सबसे बेहतरीन रन-चेज़ में से एक था.

सीज़न में कैसा था पुणे का प्रदर्शन?

यह धोनी की तरफ से एक ज़बरदस्त फिनिश था, जिन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए. हालांकि, उनकी टीम के लिए यह सीज़न निराशाजनक रहा, क्योंकि राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स 14 मैचों में सिर्फ पांच जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही. 2017 के सीज़न में धोनी से कप्तानी छीन ली गई और स्टीव स्मिथ ने टीम की कमान संभाली. स्मिथ ने टीम को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचाया.