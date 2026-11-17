MS Dhoni IPL Retirement: भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी अब IPL में बतौर खिलाड़ी मैदान पर नजर नहीं आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार 17 नवंबर 2026 को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि धोनी ने खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर समाप्त कर लिया है. हालांकि, उनका पीली जर्सी से रिश्ता खत्म नहीं होगा. वह अब फ्रेंचाइजी में मेंटर की भूमिका निभाते हुए खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे. करीब दो दशक तक चेन्नई की पहचान रहे धोनी का यह फैसला IPL के एक बड़े युग का अंत माना जा रहा है.

CSK ने X पर पोस्ट साझा कर दी जानकारी

CSK ने X पर पोस्ट साझा कि जिसमें लिखा था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला खिलाड़ी, एक नया रोल. एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा रहेगा. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मेंटर का चार्ज संभाला! अनगिनत जीतों, मुश्किल समय और ऐसी यादों के ज़रिए जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, MS शुरू से ही हमारे सफ़र के दिल में रहे हैं. हमें शान तक ले जाने से लेकर सुपर किंग्स की अगली पीढ़ी को गाइड करने तक, थाला हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे. और चेन्नई हमेशा उनका घर रहेगा.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच करीब दो दशक पहले शुरू हुआ रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. फ्रेंचाइजी ने यह जानकारी IPL 2027 रिटेंशन अनाउंसमेंट से करीब एक घंटे पहले शेयर की. CSK ने साफ किया कि धोनी आने वाले कई सालों तक टीम से जुड़े रहेंगे, लेकिन मैदान पर उनका रोल अब एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि एक मेंटर का होगा.

धोनी के बिना CSK की कल्पना नहीं की जा सकती: एन. श्रीनिवासन

CSK के मालिक एन. श्रीनिवासन ने धोनी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके बिना चेन्नई सुपर किंग्स की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने बताया कि 2008 में उन्होंने धोनी को टीम का हिस्सा बनाने पर जोर दिया था, और यह उनका सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ. श्रीनिवासन के मुताबिक, धोनी की पर्सनैलिटी उनकी अचीवमेंट्स से ज्यादा जरूरी है. उन्होंने कहा कि धोनी हमेशा फ्रेंचाइजी की पहचान रहेंगे, और CSK उनका घर रहेगा.

CSK को पांच बार IPL चैंपियन बनाया

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार IPL का खिताब जीता. टीम ने 2010 में पहली बार ट्रॉफी जीती और 2011 में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया. इसके बाद, CSK ने दो साल के बैन के बाद 2018 में खिताब जीता. धोनी की लीडरशिप में टीम ने 2021 और 2023 में भी ट्रॉफी जीती. इससे मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के साथ IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में उनकी जगह पक्की हो गई.

धोनी के नाम IPL में ये बड़े रिकॉर्ड

धोनी IPL के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में 278 मैच खेले और 5,439 रन बनाए. कप्तान के तौर पर, उन्होंने 235 मैचों में CSK को लीड किया, जिनमें से 136 में जीत हासिल की. ​​उनका जीत का प्रतिशत 57.87 है.

धोनी के नाम IPL में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी है. उनकी कप्तानी में चेन्नई 2012, 2013, 2015 और 2019 में फाइनल में पहुंची, लेकिन टाइटल जीतने से चूक गई. इसके बावजूद, टीम ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया और 2009 से 2019 तक हर सीजन में प्लेऑफ में पहुंची