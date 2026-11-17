MS Dhoni Retirement Instagram Post: भारत के पूर्व कप्तान और शानदार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार यानी आज 17 नवंबर 2026 को IPL से संन्यास ले लिया है. क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह का नाम सिर्फ उनकी कप्तानी, हेलीकॉप्टर शॉट और मैदान पर लिए गए फैसलों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके शांत और अलग अंदाज के लिए भी जाना जाता है. धोनी जब भी अपने करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला साझा करते हैं, तो उनका तरीका भी खास होता है. इस बार उन्होंने एक इमोशनल गाने के जरिए अपने क्रिकेट सफर की यादें ताजा कर दी हैं. IPL से विदाई के बाद धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है. इस पोस्ट ने फैंस को उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास वाले दिन की याद दिला दी है.

धोनी ने पोस्ट में क्या लिखा?

महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर करते हुए लिखा, फैंस ने मुझे गलत साबित कर दिया. इसे मानने के लिए इससे बेहतर गाना नहीं हो सकता था. शायद दो वर्जन इसलिए बनाए गए ताकि मैं गलती कर सकूं और फिर उसे मान सकूं.

धोनी के इस पोस्ट को उनके क्रिकेटिंग सफर और फैंस के साथ उनके लंबे जुड़ाव के संदर्भ में देखा जा रहा है. उन्होंने जो गाना इस्तेमाल किया है, वह उनके लिए नया नहीं है. उन्होंने पहले भी अपने करियर के एक बड़े पड़ाव पर यही गाना रिलीज किया था.

उन्होंने 2020 में भी इसी गाने के साथ विदाई ली

धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. उस समय उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर के यादगार पलों की फोटो और वीडियो के साथ इंस्टाग्राम पर मैं पल दो पल का शायर हूं… गाना पोस्ट किया था. उनके इस पोस्ट ने लाखों क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया था. अब एक बार फिर धोनी ने इस गाने के जरिए अपने सफर की यादें शेयर की हैं. यही वजह है कि फैंस उनकी नई रील देखकर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं.

धोनी और उनके फैंस का खास रिश्ता

महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार उपलब्धियां दिलाई हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती. IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका सफर भी बहुत खास रहा है.

धोनी के नए पोस्ट में इस्तेमाल किया गया गाना उनके फैंस के लिए सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बल्कि उनके क्रिकेट सफर से जुड़ी यादों का हिस्सा बन गया है. मैदान पर शांत रहने वाले माही ने एक बार फिर बिना ज्यादा शब्दों के अपने फैंस के साथ इमोशनल कनेक्शन दिखाया है.