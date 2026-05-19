क्या धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे? चेपॉक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फैंस के उड़े होश; वीडियो वायरल

MS Dhoni: धोनी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल पहले से ही उठ रहे थे और अटकलें लगाई जा रही थीं . लेकिन, 18 मई को चेन्नई में CSK और SRH के मैच के बाद जो नज़ारा सामने आया, उसने उन सवालों और अटकलों को और हवा दे दी . CSK बनाम SRH मैच के बाद, सोशल मीडिया पर धोनी के कई वीडियो सामने आए, जो उनके जाने का इशारा दे रहे थे . वीडियो और फ़ोटो तो छोड़िए, धोनी के साथ खेलने वाले कई खिलाड़ी भी मानते हैं कि धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे . हालांकि, CSK ने अभी तक इनमें से किसी भी दावे को आधिकारिक तौर पर कन्फ़र्म नहीं किया है .

वीडियो में क्या खास था?

अब सवाल यह है कि CSK बनाम SRH मैच के बाद चेपॉक से सामने आए वीडियो में क्या खास था? धोनी चेपॉक घूमे . धोनी का सभी CSK खिलाड़ियों के साथ मैदान में घूमते हुए एक वीडियो सामने आया, जो उनके IPL से जाने का इशारा दे रहा है .

Look at the CSK support staff’s priceless reaction when MS Dhoni said, “You throw it, you throw it,” after he asked Mahi to throw the CSK jersey into the crowd during Dhoni’s farewell. After hearing that, his smile and reaction were absolutely priceless. A lifetime moment for… pic.twitter.com/8r9InTj9Mm — Sonu (@Cricket_live247) May 19, 2026

धोनी ने सुपर फैन को गले लगाया

धोनी का अपने सुपर फैन से मिलने का ऐसा वीडियो पहले शायद ही कभी सामने आया हो . हालांकि, 18 मई को चेन्नई के मैदान पर यह देखने को मिला . धोनी ने अपने सुपर फैन, जो चेन्नई सुपर किंग्स के हर मैच में दिखता है, से न सिर्फ बात की और हाथ मिलाया, बल्कि उसे गले भी लगाया .

रैना को गले लगाया

धोनी CSK प्लेयर्स से घिरे दिखे, जहां वह अपने पुराने साथी सुरेश रैना को गले लगाते भी दिखे . दोनों के बीच का बॉन्ड जगजाहिर है . CSK बनाम SRH मैच से पहले रैना का चेन्नई पहुंचना भी धोनी के रिटायरमेंट के फैसले से जोड़ा जा रहा था .

MS Dhoni hugs Suresh Raina during his farewell at Chepauk Stadium. 💛 Thala and Chinna Thala together one last time. An emotional moment for every CSK fan. pic.twitter.com/Ow5Ih8q2rP — Sonu (@Cricket_live247) May 19, 2026

ग्रुप फोटो

इन सबके अलावा, धोनी ने अपने होम ग्राउंड चेपॉक में सभी CSK प्लेयर्स के साथ फोटो भी खिंचवाई .

प्लेयर्स ने धोनी के बारे में क्या कहा?

हालांकि धोनी के IPL से रिटायरमेंट की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स का मानना ​​है कि यह धोनी के सफर का अंत है . CSK बनाम SRH मैच की कमेंट्री के दौरान, मोहम्मद कैफ और अश्विन इस बात पर सहमत हुए कि यह मैच खत्म हो गया है . इसका मतलब था कि धोनी का IPL करियर वहीं खत्म हो गया था . हरभजन सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि धोनी फिर से IPL में खेलेंगे . धोनी के IPL रिटायरमेंट पर CSK के हेड कोच की तरफ से भी एक बयान आया है . उन्होंने कहा कि CSK मैनेजमेंट धोनी पर फैसला करेगा .