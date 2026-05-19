Home > खेल > क्या धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे? चेपॉक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फैंस के उड़े होश; वीडियो वायरल

क्या धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे? चेपॉक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद फैंस के उड़े होश; वीडियो वायरल

MS Dhoni: हालांकि धोनी के IPL से रिटायरमेंट की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स का मानना ​​है कि यह धोनी के सफर का अंत है . CSK बनाम SRH मैच की कमेंट्री के दौरान, मोहम्मद कैफ और अश्विन इस बात पर सहमत हुए कि यह मैच खत्म हो गया है .

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 19, 2026 3:58:12 PM IST

धोनी ने IPL को कहा गुडबाय?
धोनी ने IPL को कहा गुडबाय?


MS Dhoni: धोनी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल पहले से ही उठ रहे थे और अटकलें लगाई जा रही थीं . लेकिन, 18 मई को चेन्नई में CSK और SRH के मैच के बाद जो नज़ारा सामने आया, उसने उन सवालों और अटकलों को और हवा दे दी . CSK बनाम SRH मैच के बाद, सोशल मीडिया पर धोनी के कई वीडियो सामने आए, जो उनके जाने का इशारा दे रहे थे . वीडियो और फ़ोटो तो छोड़िए, धोनी के साथ खेलने वाले कई खिलाड़ी भी मानते हैं कि धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखेंगे . हालांकि, CSK ने अभी तक इनमें से किसी भी दावे को आधिकारिक तौर पर कन्फ़र्म नहीं किया है .

वीडियो में क्या खास था?

अब सवाल यह है कि CSK बनाम SRH मैच के बाद चेपॉक से सामने आए वीडियो में क्या खास था? धोनी चेपॉक घूमे . धोनी का सभी CSK खिलाड़ियों के साथ मैदान में घूमते हुए एक वीडियो सामने आया, जो उनके IPL से जाने का इशारा दे रहा है .

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धोनी ने सुपर फैन को गले लगाया

धोनी का अपने सुपर फैन से मिलने का ऐसा वीडियो पहले शायद ही कभी सामने आया हो . हालांकि, 18 मई को चेन्नई के मैदान पर यह देखने को मिला . धोनी ने अपने सुपर फैन, जो चेन्नई सुपर किंग्स के हर मैच में दिखता है, से न सिर्फ बात की और हाथ मिलाया, बल्कि उसे गले भी लगाया .

 रैना को गले लगाया

धोनी CSK प्लेयर्स से घिरे दिखे, जहां वह अपने पुराने साथी सुरेश रैना को गले लगाते भी दिखे . दोनों के बीच का बॉन्ड जगजाहिर है . CSK बनाम SRH मैच से पहले रैना का चेन्नई पहुंचना भी धोनी के रिटायरमेंट के फैसले से जोड़ा जा रहा था .

ग्रुप फोटो 

इन सबके अलावा, धोनी ने अपने होम ग्राउंड चेपॉक में सभी CSK प्लेयर्स के साथ फोटो भी खिंचवाई .

 प्लेयर्स ने धोनी के बारे में क्या कहा?

हालांकि धोनी के IPL से रिटायरमेंट की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स का मानना ​​है कि यह धोनी के सफर का अंत है . CSK बनाम SRH मैच की कमेंट्री के दौरान, मोहम्मद कैफ और अश्विन इस बात पर सहमत हुए कि यह मैच खत्म हो गया है . इसका मतलब था कि धोनी का IPL करियर वहीं खत्म हो गया था . हरभजन सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि धोनी फिर से IPL में खेलेंगे . धोनी के IPL रिटायरमेंट पर CSK के हेड कोच की तरफ से भी एक बयान आया है . उन्होंने कहा कि CSK मैनेजमेंट धोनी पर फैसला करेगा .

Tags: CSKIPL 2026ms dhoni
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