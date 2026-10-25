IPL 2027 में MS धोनी खेलेंगे या नहीं? माही ने CSK फैंस को खुद दिया जवाब, बोले- पहले टेस्ट कराना होगा…

MS Dhoni IPL 2027 Update: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के IPL फ्यूचर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच एमएस धोनी ने खुद अपनी IPL 2027 में खेलने की संभावना पर अपडेट दिया है. एमएस धोनी ने बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर कार्यक्रम के दौरान बताया कि वह इस साल दिसंबर से पहले अपने भविष्य पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. धोनी का कहना है कि अगले सीजन में उनकी भागीदारी का फैसला फिटनेस टेस्ट के बाद ही होगा. थाला ने हिंट दिया है कि वो दिसंबर से पहले अपने फिटनेस को एनालाइज करेंगे कि उनका शरीर एक और सीजन खेलने के लिए कितना तैयार है?

आपको याद हो कि IPL 2026 में एमएस धोनी (MS Dhoni) पिंडली की चोट की वजह से एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. उसके बाद से ही लगातार एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट को लेकर चर्चा तेज हो गई थी. हालांकि अब धोनी ने खुद इन अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है.

IPL 2027 को लेकर क्या बोले माही?

हाल ही में एमएस धोनी बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर इवेंट में पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में उनसे IPL में फ्यूचर के बारे में पूछा गया. इस पर धोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें पहले टेस्ट से गुजरना होगा और देखना होगा कि क्या वह CSK की जर्सी में एक और सीजन खेल सकते हैं या फिर नहीं? धोनी ने कहा कि पहले उन्हें जांच करवानी होगी, फिर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही अगला सीजन खेलने पर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा. ANI पर जारी वीडियो में धोनी ने कहा, ‘डॉक्टर, मुझे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. आपको मुझे रिपोर्ट देनी होगी और फिर दिसंबर से पहले मुझे यह देखना होगा कि मैं शायद एक और सीजन खेलने के लिए कितना फिट हूं.’

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | On his IPL future, Former Indian Cricket Team Captain Mahendra Singh Dhoni says, “I’ll have to go through the tests. You’ll have to give me the report, and before December, I’ll need to assess how strong I am and whether I can play one more season. If I’m not fit enough, then you’ll have to make sure you do everything right to get this old vintage vehicle running smoothly on the road…” (24.10) — ANI (@ANI) October 24, 2026

क्या IPL 2027 में खेलेंगे धोनी?

चेन्नई सुपर किंग्स को अभी भी उम्मीद है कि एमएस धोनी IPL 2027 में खेल सकते हैं. CSK के CoE काशी विश्वनाथन ने कहा कि फैसला इस स्टार विकेटकीपर पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके दोबारा इस फ्रेंचाइजी के पीले रंग में वापसी करने की संभावना है. काशी विश्वनाथन ने कहा, ‘यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उनसे पूछना चाहिए. मुझे भी उनसे पूछना है. जब वह चेन्नई पहुंचते हैं, तब हमें अपने फैसले की जानकारी देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि उनके CSK के लिए खेलना जारी रखने की संभावना मौजूद है. वह अभी भी एक खिलाड़ी हैं.’

MS धोनी का IPL करियर

MS धोनी के आईपीएल करियर की बात करें, तो वह इस टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तान हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में CSK को 5 बार IPL चैंपियन बनाया है. वह अभी तक IPL में कुल 278 मैच खेल चुके हैं. इसमें धोनी ने 137.45 की स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 24 अर्धशतक आए हैं.