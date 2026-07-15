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MS Dhoni के कान में क्या लगा था? कैमरे में कैद खास डिवाइस का खुला राज, जानें इसका काम

MS Dhoni Viral Ear Device: MS धोनी एजबेस्टन स्टेडियम में एक खास इयरपीस पहने नजर आए. यह स्टेडियम रेडियो रिसीवर था, जिससे वह लाइव कमेंट्री, मैच एनालिसिस और जरूरी जानकारी सुन रहे थे.

By: Preeti Rajput | Published: July 15, 2026 11:21:56 AM IST

MS Dhoni के कान में क्या लगा था?
MS Dhoni के कान में क्या लगा था?


MS Dhoni Viral Ear Device: इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज के पहले मैच में लेजेंडरी MS धोनी ने एजबेस्टन स्टैंड्स में सबका ध्यान खींच रहे थे. हालांकि, इस बीच उनकी नजर एक खास चीज पर अटक गई. सोशल मीडिया पर फैंस ने एक छोटा सा इयरपीस देखा जो उन्होंने पूरे गेम में पहना हुआ था, जिससे इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता है कि भारत के पूर्व कप्तान क्या सुन रहे थे.

MS धोनी ने खास इयरपीस क्यों पहना था?

यह असल में एक छोटा स्टेडियम रेडियो रिसीवर है. एक हाई-टेक गैजेट जो ग्राउंड के अंदर दर्शकों को रियल टाइम में लाइव, बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री सुनने में मदद करता है. यह स्पेशल इयरपीस इंग्लिश क्रिकेट ग्राउंड पर आम बात है, जहां फैंस लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं. जिसकी मदद से BBC टेस्ट मैच स्पेशल्स जैसे ऑफिशियल कमेंट्री फ़ीड को सीधे ट्यून करके, स्टैंड में बैठे फैंस एक्शन के दौरान एक्सपर्ट टैक्टिकल एनालिसिस, तुरंत रिप्ले डिस्कशन और प्लेयर इनसाइट्स देख सकते हैं. 

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स्टेडियम इयरपीस कैसे काम करता है?

यह खास इयरपीस एक छोटे रेडियो की तरह काम करता है जो स्टेडियम के गेट के अंदर खास तौर पर ब्रॉडकास्ट होने वाले लोकल, लो-फ़्रीक्वेंसी सिग्नल को पकड़ता है. दर्शक इन कॉम्पैक्ट यूनिट्स को सीधे वेंडर से ले सकते हैं या किराए पर ले सकते हैं. एक बार स्विच ऑन करने और डेडिकेटेड चैनल पर डायल करने के बाद, डिवाइस सीधे सुनने वाले तक लाइव, बिना रुकावट वाली कमेंट्री स्ट्रीम करता है. क्योंकि ट्रांसमिशन पूरी तरह से लोकल रेडियस पर निर्भर करता है.

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मैच को बेहतर समझने के लिए खास डिवाइस 

पुराने क्रिकेट फैंस और पूर्व खिलाड़ी अक्सर इन रिसीवर का इस्तेमाल मैच को बेहतर तरीके से समझने के लिए करते हैं. इससे उन्हें स्टेडियम के माहौल के साथ-साथ एक्सपर्ट कमेंट्री भी सुनने को मिलती है. लाइव ब्रॉडकास्ट की मदद से उन्हें मैदान पर हो रहे बदलावों की तुरंत जानकारी मिल जाती है. 

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Tags: MS Dhoni ear gadgetMS Dhoni mysteriousMS Dhoni mysterious earpiece
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