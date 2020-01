MS Dhoni Dropped From BCCI Contract List: भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जो उनके करोड़ो फैंस को निराश कर सकती है. दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को सालाना अनुबंध से बाहर कर दिया है. इसी कारण पूरे भारत और दुनिया भर में फैले धोनी के फैंस इस खबर से सन्न रह गए हैं कि उनके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर का करियर खत्म हो गया है. बीसीसीआई ने आज ही भारतीय खिलाडियों की सालाना अनुबंध की सूची जारी की है. सूची जारी होने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरों का बाजार गर्म हो गया है. ट्विटर पर थैंक्यू धोनी ट्रेंड कर रहा है.

23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी वन डे मैच इस वर्ष इंग्लैड में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था. भारत को अपनी कप्तानी में वर्ष 2007 में टी 20 वर्ल्ड कप, वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्राफी जिता चुके धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने आईसीसी की सभी टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाई है. धोनी ने 15 साल से ज्यादा लंबे अपने इंटरनेशनल करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मेचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

Wriddhiman Saha, Umesh Yadav, Yuzvendra Chahal, Hardik Pandya, Mayank Agarwal in Grade B; Kedar Jadhav, Navdeep Saini, Deepak Chahar, Manish Pandey, Hanuma Vihari, Shardul Thakur, Shreyas Iyer, Washington Sundar in Grade C. https://t.co/BuqFpylvXz

— ANI (@ANI) January 16, 2020