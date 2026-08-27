धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एमएस धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स में 25 परसेंट हिस्सेदारी मांगने की खबरों पर सवाल उठाए हैं. पिछले कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि धोनी सीएसके में हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे. बताया गया कि उन्होंने शुरुआत में 25 परसेंट हिस्सेदारी की मांग रखी थी, जिसे बाद में घटाकर 20 परसेंट कर दिया गया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सीएसके की तरफ से धोनी को सिर्फ 5.5 परसेंट हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव दिया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच डील की शर्तों को लेकर सहमति नहीं बन सकी. हालांकि, आकाश चोपड़ा इन दावों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मामले पर बात करते हुए कहा कि अगर सीएसके की कीमत करीब 1.7 से 1.8 अरब डॉलर है, तो 25 परसेंट हिस्सेदारी की कीमत बहुत ज्यादा होगी.

25 परसेंट हिस्सेदारी को बताया अव्यावहारिक

आकाश चोपड़ा ने समझाया कि 1.8 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर 25 परसेंट हिस्सेदारी करीब 450 मिलियन डॉलर की होगी. उनके मुताबिक, इतनी बड़ी रकम किसी फ्रेंचाइजी की छोटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगाना आसान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि सीएसके सिर्फ एक आईपीएल टीम नहीं, बल्कि एक बड़ा ब्रांड है. टीम ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है और भारत के बाहर भी उसकी कई फ्रेंचाइजी मौजूद हैं. यही वजह है कि सीएसके की ब्रांड वैल्यू काफी मजबूत है.

बदलती खबरों पर भी उठाया सवाल

चोपड़ा ने इस पूरी खबर की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पहले 25 परसेंट, फिर 20 परसेंट और उसके बाद 3.5 परसेंट और 5.5 परसेंट हिस्सेदारी की बातें सामने आना समझ से परे है. उन्होंने इसे संभवत: “प्लांटेड स्टोरी” बताया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी खबर किसने फैलाई. हालांकि, उन्होंने एमएस धोनी के सीएसके से जुड़ाव और उनके योगदान पर कोई सवाल नहीं उठाया. धोनी लंबे समय तक टीम के कप्तान रहे हैं और सीएसके की सफलता में उनकी अहम भूमिका रही है.