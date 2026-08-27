Home > खेल > धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…

धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…

एमएस धोनी के सीएसके में 25 परसेंट हिस्सेदारी मांगने की खबर पर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पहले 25 परसेंट, फिर 20 परसेंट और उसके बाद 3.5 परसेंट और 5.5 परसेंट हिस्सेदारी की बातें सामने आना समझ से परे है.

By: Satyam Sengar | Published: August 27, 2026 4:03:07 PM IST

धोनी के CSK में हिस्सेदारी वाली खबर पर आकाश का रिएक्शन.
धोनी के CSK में हिस्सेदारी वाली खबर पर आकाश का रिएक्शन.


पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एमएस धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स में 25 परसेंट हिस्सेदारी मांगने की खबरों पर सवाल उठाए हैं. पिछले कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि धोनी सीएसके में हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे. बताया गया कि उन्होंने शुरुआत में 25 परसेंट हिस्सेदारी की मांग रखी थी, जिसे बाद में घटाकर 20 परसेंट कर दिया गया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सीएसके की तरफ से धोनी को सिर्फ 5.5 परसेंट हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव दिया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच डील की शर्तों को लेकर सहमति नहीं बन सकी. हालांकि, आकाश चोपड़ा इन दावों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मामले पर बात करते हुए कहा कि अगर सीएसके की कीमत करीब 1.7 से 1.8 अरब डॉलर है, तो 25 परसेंट हिस्सेदारी की कीमत बहुत ज्यादा होगी.

You Might Be Interested In

25 परसेंट हिस्सेदारी को बताया अव्यावहारिक
आकाश चोपड़ा ने समझाया कि 1.8 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर 25 परसेंट हिस्सेदारी करीब 450 मिलियन डॉलर की होगी. उनके मुताबिक, इतनी बड़ी रकम किसी फ्रेंचाइजी की छोटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगाना आसान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि सीएसके सिर्फ एक आईपीएल टीम नहीं, बल्कि एक बड़ा ब्रांड है. टीम ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है और भारत के बाहर भी उसकी कई फ्रेंचाइजी मौजूद हैं. यही वजह है कि सीएसके की ब्रांड वैल्यू काफी मजबूत है.

बदलती खबरों पर भी उठाया सवाल
चोपड़ा ने इस पूरी खबर की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पहले 25 परसेंट, फिर 20 परसेंट और उसके बाद 3.5 परसेंट और 5.5 परसेंट हिस्सेदारी की बातें सामने आना समझ से परे है. उन्होंने इसे संभवत: “प्लांटेड स्टोरी” बताया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी खबर किसने फैलाई. हालांकि, उन्होंने एमएस धोनी के सीएसके से जुड़ाव और उनके योगदान पर कोई सवाल नहीं उठाया. धोनी लंबे समय तक टीम के कप्तान रहे हैं और सीएसके की सफलता में उनकी अहम भूमिका रही है.

Tags: aakash choprams dhoni
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026
धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…
धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…
धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…
धोनी ने CSK में मांगी 25% हिस्सेदारी? आकाश चोपड़ ने उठाए सवाल, बोले- यह इतना आसान नहीं…