फिट हैं फिर भी बाहर क्यों, MS Dhoni की वापसी पर सस्पेंस खत्म; जानें क्यों नहीं खेल रहे हैं माही?

MS. Dhoni IPL 2026 : क्रिकेट के गलियारों से इस वक्त की सबसे जरूरी खबर सामने आई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के क्रिकेटर एमएस धोनी (MS Dhoni) चोट अब ठीक हो चुकी है. साथ ही वह मैदान पर वापसी करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं. लेकिन टीम का संयोजन खराब न हो, इसके कारण वह वापसी नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, माही अब खेलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वह वापसी करते हैं, तो टीम के एक यूवा खिलाड़ी को अपनी जगह उन्हें देनी होगी. सीएसके की मौजूदा संयोजन टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, इसलिए वह टीम संयोजन के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं.

हेड कोच ने दिया जवाब

आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस के साथ होने वाली है. अहम मुकाबले से एक दिन पहले पूर्व चेन्नई के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग से जब माही की वापसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि धोनी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं. मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है. वह वही कर रहे हैं.

विकेटकीपर के तौर पर वापसी करेंगे धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने कहा कि धोनी जब भी चोट से उबरकर टीम में वापसी करेंगे, तो वह विकेटकीपर की तौर पर आएंगे. फिलहाल, यह जिम्मेदारी संदू सैमसन ने उठा रखी है. धोनी की गैरमौजूदगी में वह विकेटकीपिंग की भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वह विकेट की पीछे होंगे. दिक्कत सिर्फ दौड़ने में है. अगर वह पारी के ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो एक-दो रन लेने पड़ेंगे. बस यह पक्का करना है कि पिंडली मजबूत हो जाए, ताकी दबाव को झेल सके.