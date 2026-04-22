MI मैच से पहले बड़ा अपडेट, धोनी की मैदान पर होगी वापसी! पूर्व खिलाड़ी ने दिया बड़ा हिंट

MS Dhoni Injury Update: सीएसके (Chennai Super Kings) ने IPL 2026 में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, लेकिन टीम को सिर्फ 2 में ही जीत मिली है. इस खराब शुरुआत के बीच सबसे बड़ी चर्चा धोनी की गैरमौजूदगी को लेकर हो रही है. फैंस लगातार उनकी एक झलक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक धोनी मैदान पर नजर नहीं आए हैं.

मुंबई इंडियंस मैच से पहले बड़ी उम्मीद

CSK का अगला मुकाबला 23 अप्रैल को MI के खिलाफ होना है. इस अहम मैच से पहले टीम को धोनी की जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है. उनकी ‘गेम अवेयरनेस’ और अनुभव टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है और लय में वापसी दिला सकता है.

विकेटकीपिंग प्रैक्टिस से बढ़ी उम्मीदें

फैंस के लिए राहत की खबर यह है कि धोनी को हाल ही में विकेटकीपिंग का अभ्यास करते देखा गया है. CSK द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वह पूरी लय में नजर आए. खास बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की थी, जिससे उनकी वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

आदित्य तारे का बड़ा बयान

आदित्य तारे ने जियोहॉटस्टार पर बातचीत में बताया कि नेट्स में धोनी को विकेटकीपिंग करते देख वे खुद चौंक गए थे. उन्होंने कहा कि धोनी आमतौर पर नेट्स में बल्लेबाजी या कभी-कभी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं. तारे के मुताबिक, यह संकेत है कि धोनी अपनी मैच फिटनेस को परख रहे हैं और जल्द वापसी कर सकते हैं.

इंजरी और पिछले सीजन का प्रदर्शन

धोनी IPL 2026 की शुरुआत से पहले पिंडली (काफ) की चोट से जूझ रहे थे, जो उनकी अनुपस्थिति की बड़ी वजह बनी. पिछले दो सीजन में उन्होंने निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए IPL 2024 में 161 रन और IPL 2025 में 196 रन बनाए थे. इस सीजन अब तक उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन उनकी वापसी CSK के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है.

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