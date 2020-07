MS Dhoni Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 7 जुलाई को 39 साल के हो गए. धोनी टीम इंडिया का वो सितारा हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है. धोनी जितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो उतने ही अच्छे और शांत स्वाभाव के इंसान भी हैं.

धोनी को उनके जन्मदिन पर विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों ने बधाई दी है. कप्तान विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया, हैपी बर्थडे माही भाई. आपके हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं. भगवान आपको हमेशा खुश रखे.

विराट कोहली के अलावा भारत की वनडे और टी-20 टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने भी धोनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. रोहित शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्टर कूल के साथ कूलिंग. जन्मदिन की शुभकामनाएं. महेंद्र सिंह धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी की तीन बड़ी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. धोनी की कप्तानी में भारत आईसीसी वर्ल्ड टी-20 (2007), क्रिकेट वर्ल्ड कप (2011) और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी (2013) का खिताब जीत चुका है. इसके अलावा भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर एक बना था.

Happy b'day Mahi bhai. Wish you good health and happiness always. God bless you 🙏😃 pic.twitter.com/i9zR4Zb5A3

