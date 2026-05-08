MS धोनी बने सबसे बड़े टैक्सपेयर, बिहार-झारखंड ने जुटाए 20000 करोड़, झारखंड से आए 120000000000 रुपए

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MS Dhoni Highest Tax Payer: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार और झारखंड से करीब 20,000 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन किया है. गुरुवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले नागरिक बन गए हैं. इनकम टैक्स विभाग (बिहार-झारखंड) के चीफ इनकम टैक्स आयुक्त डॉ. डी. सुधाकर राव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कुल 20,000 करोड़ रुपये के संग्रह में से लगभग 12,000 करोड़ रुपये केवल झारखंड से आए.
उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार और झारखंड से कुल टैक्स कलेक्शन लगभग 20,000 करोड़ रुपये रहा, जिसमें झारखंड का योगदान करीब 12,000 करोड़ रुपये का था.” राव ने यह भी बताया कि कुल टैक्स कलेक्शन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के माध्यम से प्राप्त हुआ. उन्होंने पुष्टि की कि पिछले वित्त वर्ष में एमएस धोनी बिहार और झारखंड को मिलाकर सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता रहे हैं.
आईपीएल में नहीं खेल रहे धोनी
हालांकि, अधिकारियों ने धोनी द्वारा चुकाए गए टैक्स की सटीक राशि का खुलासा नहीं किया. कॉर्पोरेट करदाताओं में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और CMPDI को सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में शामिल बताया गया. इस बीच, आईपीएल 2026 में धोनी की वापसी को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में अब तक 10 मैच खेल चुकी है, लेकिन पांच बार की चैंपियन टीम के पूर्व कप्तान अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. सीजन शुरू होने से पहले उन्हें पिंडली (काफ) में चोट लगी थी, जिसके कारण वह अब तक बाहर हैं.
हालांकि, अधिकारियों ने धोनी द्वारा चुकाए गए टैक्स की सटीक राशि का खुलासा नहीं किया. कॉर्पोरेट करदाताओं में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और CMPDI को सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में शामिल बताया गया. इस बीच, आईपीएल 2026 में धोनी की वापसी को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में अब तक 10 मैच खेल चुकी है, लेकिन पांच बार की चैंपियन टीम के पूर्व कप्तान अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. सीजन शुरू होने से पहले उन्हें पिंडली (काफ) में चोट लगी थी, जिसके कारण वह अब तक बाहर हैं.
कोच ने क्या अपडेट दिया
हालांकि सीएसके लगातार सोशल मीडिया पर धोनी के बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और नेट्स में गेंदबाजी करते हुए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रही है, लेकिन उनकी वापसी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. धोनी ने कई बार टीम के साथ बाहर के मैचों के लिए यात्रा भी नहीं की और कुछ मौकों पर स्टेडियम से भी दूर रहे. धोनी की गैरमौजूदगी पर सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने कहा कि पूर्व कप्तान टीम को किसी तरह का अतिरिक्त ध्यान या दबाव नहीं देना चाहते थे.
हालांकि सीएसके लगातार सोशल मीडिया पर धोनी के बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और नेट्स में गेंदबाजी करते हुए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रही है, लेकिन उनकी वापसी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. धोनी ने कई बार टीम के साथ बाहर के मैचों के लिए यात्रा भी नहीं की और कुछ मौकों पर स्टेडियम से भी दूर रहे. धोनी की गैरमौजूदगी पर सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने कहा कि पूर्व कप्तान टीम को किसी तरह का अतिरिक्त ध्यान या दबाव नहीं देना चाहते थे.