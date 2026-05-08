MS धोनी बने सबसे बड़े टैक्सपेयर, बिहार-झारखंड ने जुटाए 20000 करोड़, झारखंड से आए 120000000000 रुपए

आईपीएल में नहीं खेल रहे धोनी

हालांकि, अधिकारियों ने धोनी द्वारा चुकाए गए टैक्स की सटीक राशि का खुलासा नहीं किया. कॉर्पोरेट करदाताओं में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और CMPDI को सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में शामिल बताया गया. इस बीच, आईपीएल 2026 में धोनी की वापसी को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में अब तक 10 मैच खेल चुकी है, लेकिन पांच बार की चैंपियन टीम के पूर्व कप्तान अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. सीजन शुरू होने से पहले उन्हें पिंडली (काफ) में चोट लगी थी, जिसके कारण वह अब तक बाहर हैं.

कोच ने क्या अपडेट दिया

हालांकि सीएसके लगातार सोशल मीडिया पर धोनी के बल्लेबाजी, विकेटकीपिंग और नेट्स में गेंदबाजी करते हुए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रही है, लेकिन उनकी वापसी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. धोनी ने कई बार टीम के साथ बाहर के मैचों के लिए यात्रा भी नहीं की और कुछ मौकों पर स्टेडियम से भी दूर रहे. धोनी की गैरमौजूदगी पर सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने कहा कि पूर्व कप्तान टीम को किसी तरह का अतिरिक्त ध्यान या दबाव नहीं देना चाहते थे.