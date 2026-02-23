Home > क्रिकेट > ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश

ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश

T20 World Cup Thrilling Moments: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास रोमांचक फिनिशों से भरा रहा है, जहाँ आखिरी ओवरों में मैच का पासा पलटता दिखा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 23, 2026 7:29:21 PM IST

पाक के खिलाफ कोहली का धमाकेदार फिनिश
पाक के खिलाफ कोहली का धमाकेदार फिनिश


Most Thrilling T20 Finishes: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का इतिहास रोमांचक फिनिशों से भरा रहा है, जहाँ आखिरी ओवरों में मैच का पासा पलटता दिखा है. कुछ मुकाबले ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें रोक दीं और खिलाड़ियों को अमर बना दिया.

You Might Be Interested In

1. Carlos Brathwaite – फाइनल 2016

2016 के फाइनल में West Indies cricket team को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे. सामने थे Ben Stokes ‘बेन स्टोक्स’. कार्लोस ब्रैथवेट ने लगातार चार छक्के जड़कर मैच पलट दिया. कमेंट्री की लाइन “Remember the name!” ‘नाम याद रखना’ आज भी फैंस के कानों में गूंजती है. यह टी20 इतिहास के सबसे विस्फोटक फिनिशों में से एक है.

2. Virat Kohli – 82* बनाम पाकिस्तान, 2022

मेलबर्न में भारत को आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे. हारिस रऊफ की गेंद पर विराट कोहली ‘Virat Kohli’ के लगातार दो छक्कों ने मैच की दिशा बदल दी. 82* रनों की यह पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि दबाव में धैर्य और क्लास का उदाहरण थी. आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले ने टी20 वर्ल्ड कप को एक और ऐतिहासिक पल दिया.

You Might Be Interested In

3. Yuvraj Singh का कमाल – 2007 सेमीफाइनल

2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में युवराज ने 30 गेंदों में 70 रन बनाकर मैच भारत की झोली में डाल दिया. आखिरी ओवरों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया और भारत को फाइनल का टिकट दिलाया.

4. Misbah-ul-Haq – 2007 फाइनल का ड्रामा

पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे. मिस्बाह ने एक छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर स्कूप खेलने की कोशिश में आउट हो गए. गेंद श्रीसंत के हाथों में गई और भारत चैंपियन बना. यह फिनिश आज भी सबसे नाटकीय पलों में गिना जाता है.

टी20 वर्ल्ड कप की खासियत

टी20 वर्ल्ड कप ने बार-बार साबित किया है कि यहां आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है. चाहे ब्रैथवेट के चार छक्के हों या कोहली की क्लासिक 82*, इन पलों ने टूर्नामेंट को सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि भावनाओं का महाकुंभ बना दिया है. यही अनिश्चितता और रोमांच इसे दुनिया का सबसे रोमांचक क्रिकेट फॉर्मेट बनाते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Carlos Brathwaite 4 Sixes 2016ICC T20 World Cup HistoryMost Thrilling T20 FinishesVirat Kohli 82 vs Pakistan 2022
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026

ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें...

February 23, 2026

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026
ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश
ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश
ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश
ब्रैथवेट के 4 छक्के से कोहली की 82 तक…टी20 वर्ल्ड कप के सबसे दिल दहला देने वाले फिनिश