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FIFA वर्ल्ड कप में किस देश का दबदबा? जानिए किसने जीते सबसे ज्यादा खिताब, रोनाल्डो-मेसी की टीम कहां?

FIFA World Cup: फीफा विश्व कप की सबसे सफल टीम ब्राजील है, जिसने 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है. इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और इटली का फुटबॉल विश्व कप में दबदबा रहा है. देखें रैंकिंग...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 8, 2026 2:18:55 PM IST

फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीमों की लिस्ट.
फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीमों की लिस्ट.


FIFA World Cup History: इस समय पूरी दुनिया बेसब्री से फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है. फुटबॉल का यह मेगा टूर्नामेंट 11 जून से शुरू होने जा रहा है, जो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा. इस बार फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 4 टीमें पहली बार इस विश्व कप में खेलने के लिए उतरेंगी.

सभी 48 टीमें 39 दिन में एक-दूसरे के साथ कुल 104 मुकाबले खेलेंगी, जिसके बाद कोई एक टीम ट्रॉफी उठाएगी. फीफा विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना और फ्रांस का दबदबा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीमों के बारे में…

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कितने जीते सबसे ज्यादा विश्व कप?

ब्राजील की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप की सबसे सफल टीम है. इस टीम ने 5 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. इतना ही नहीं, ब्राजील दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है, जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप के सभी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है. ब्राजील ने साल 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता है.

टॉप-3 में कौन-कौन सी टीम?

ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर इटली का नाम आता है. इटली ने कुल 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है. इटली ने साल 1934, 1938, 1982 और 2006 में फीफा विश्व कप अपने नाम किया. इसके बाद तीसरे नंबर पर जर्मनी मौजूद है. जर्मनी ने भी 4 बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. जर्मनी ने साल 1954, 1974, 1990 और 2014 में चार फीफा विश्व कप जीते थे.

ये भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026: भारत में कहां देखें फीफा वर्ल्ड कप 2026, कितने बजे होगा मैच? जानें सारी डिटेल्स

फिर चौथे नंबर पर अर्जेंटीना की टीम आती है, जिसने 3 बार फीफा विश्व कप की ट्रॉफी उठाई है. अर्जेंटीना ने साल 1978, 1986 और 2022 में विश्व कप जीता था. फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने साल 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप जिताया था. वहीं, पांचवें स्थान पर फ्रांस की टीम है, जिसने 2 बार विश्व कप जीता है. फ्रांस ने साल 1998 और 2018 में फुटबॉल विश्व कप का खिताब उठाया था.

रोनाल्डो की टीम ने कितनी बार जीता विश्व कप?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) पुर्तगाल की ओर से विश्व कप खेलते हैं. हालांकि अभी तक एक भी बार पुर्तगाल ने फीफा विश्व कप नहीं जीता है. अब साल 2026 में एक बार फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप जीतने का सपना लेकर मैदान पर उतरेंगे.

Tags: Cristiano RonaldoFIFA World Cup 2026Lionel Messi
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