IPL Auction 2026: मैं इतना खुश था कि … 14.20 करोड़ में खरीदे जानें के बाद कार्तिक शर्मा का कैसा था रिएक्शन, जानें महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कहा?

Kartik Sharma CSK: 19 साल के खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें चुने जाने की संभावना पर थोड़ा शक था. कार्तिक ने कहा कि बोली खत्म होने के बाद भी वह रो रहे थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 17, 2025 1:24:53 AM IST

Kartik Sharma IPL 2026 Auction: CSK के नए खिलाड़ी और महेंद्र सिंह धोनी के फैन कार्तिक शर्मा ने कहा कि IPL 2026 की नीलामी के दौरान उनके लिए लगी बोली की लड़ाई देखकर उनकी आँखों में आँसू आ गए थे. बिना कैप वाले खिलाड़ी होने के बावजूद नीलामी में कार्तिक में काफी दिलचस्पी दिखाई गई. कार्तिक की बोली LSG और MI ने शुरू की और फिर KKR ने भी इस विकेटकीपिंग सेंसेशन के लिए बोली की लड़ाई में हिस्सा लिया. 

KKR उन्हें लेने के लिए तैयार दिख रही थी, तभी CSK मैदान में उतरी और कीमत को 10 करोड़ रुपये के पार पहुँचा दिया. SRH ने भी राजस्थान के इस विकेटकीपर को CSK से लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाँच बार की IPL चैंपियन टीम ने 14.2 करोड़ रुपये खर्च करके उन्हें IPL इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे महंगा बिना कैप वाला खिलाड़ी बना दिया.

पहली बार मैं माही भाई के साथ खेलूंगा…

ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कार्तिक ने कहा कि वह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक हैं. कार्तिक ने कहा “पहली बार, मैं माही भाई के साथ खेलूंगा, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे उनके साथ खेलने और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. और आज, पहली बार, मुझे नीलामी में चुना गया. मैं बहुत खुश हूँ”.

भावुक कार्तिक ने कहा कि जिस कीमत पर उन्हें खरीदा गया, उसे देखकर वह रो पड़े. 19 साल के इस खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें चुने जाने की संभावना पर थोड़ा शक था. कार्तिक ने कहा कि बोली खत्म होने के बाद भी वह रो रहे थे.

मैं इतना खुश था कि रो पड़ा…

“मैं इतना खुश था कि रो पड़ा. जब मेरी बोली शुरू हुई, तो मैं डर गया था, सोच रहा था कि शायद आज मेरा चयन नहीं होगा. लेकिन जैसे ही बोली शुरू हुई, यह बस चलती रही. उस पल, मैं अपने आँसू नहीं रोक पाया. बोली खत्म होने के बाद भी मैं रोता रहा. सब नाच रहे थे, मैं रो रहा था – मैं इतना खुश था.” कार्तिक ने कहा “मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, इसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं” 

कार्तिक के क्रिकेट करियर पर एक नजर

कार्तिक ने पिछली विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर खत्म किया, उन्होंने आठ मैचों में 118.03 के शानदार स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए. ज़्यादातर नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, वह राजस्थान के लिए रेगुलर खिलाड़ी रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उन्होंने दो सीज़न में 11 पारियों में 334 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 162.92 रहा है. कार्तिक ने 2024 शेर-ए-पंजाब T20 में भी सबका ध्यान खींचा, जहाँ उन्होंने सिर्फ़ 10 पारियों में 457 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 168.01 रहा.

