Mohsin Naqvi Gold Medal: भारत को ट्रॉफी न देने के लिए ‘गोल्ड मेडल’ से सम्मानित किए जाएंगे मोहसिन नक़वी

Mohsin Naqvi Asia Cup Gold Medal: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी को एशिया कप 2025 के बाद उनके योगदान के लिए पाकिस्तान में सम्मानित किया जाएगा. भारत ने फाइनल में अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर यह खिताब जीता था. पाकिस्तान के अखबार द नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक़, नक़वी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ और गृह मंत्री भी हैं, को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा. यह मेडल उनके उस कारनामे के लिए दिया जाएगा जिसके तहत उन्होंने भारत को एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपी थी, क्योंकि भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

बड़े समारोह में किया जाएगा सम्मानित

इस नए घटनाक्रम की घोषणा सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने की. खबरों के मुताबिक़, कराची में एक भव्य समारोह में उन्हें यह पदक प्रदान किया जाएगा. इसमें यह भी बताया गया है कि आयोजकों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी से औपचारिक अनुरोध किया है, जिन्हें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है. बिलावल अपनी उपलब्धता की पुष्टि के बाद ही इस कार्यक्रम की तारीख़ की घोषणा करेंगे.

एशिया कप के दौरान हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुक़ाबले में दोनों देश राजनीतिक तनाव के इर्द-गिर्द घूमते रहे क्योंकि मैदान पर ज़्यादातर मुक़ाबला एकतरफ़ा रहा. यह टूर्नामेंट विवादों से भरा रहा, जिसमें सबसे ताज़ा मामला सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी द्वारा ट्रॉफी न देने का रहा. टीम ने नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो ACC प्रमुख होने के बावजूद अपने भारत विरोधी रुख़ को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं, इसलिए अधिकारी ने इसे चैंपियन को सौंपने के बजाय अपने पास रखने का फ़ैसला किया.

माफ़ी मांगने वाली ख़बरों को भी किया खारिज

इस हफ़्ते की शुरुआत में उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय टीम दुबई स्थित मुख्यालय में उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने के लिए स्वागत करती है. उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अपने व्यवहार के लिए BCCI अधिकारियों से माफ़ी मांगने की ख़बरों को भी खारिज कर दिया.

उन्होंने लिखा कि ACC अध्यक्ष होने के नाते मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं. अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं, तो वे ACC कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही मैंने BCCI से कभी माफ़ी मांगी है और न ही कभी मांगूंगा.

आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने मंगलवार को ACC की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में BCCI का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को ट्रॉफी ठीक से न सौंपे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. BCCI इस मामले को ICC के सामने उठाएगा, जिसकी बैठक नवंबर में होगी.

दोनों टीमें टूर्नामेंट में तीन बार एक-दूसरे से भिड़ीं और भारत ने पूरे आयोजन के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ‘हाथ न मिलाने’ की पॉलिसी अपनाई, जिससे PCB नाराज़ हो गया.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच दुश्मनी अपने चरम पर है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 भारतीय पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू की थी.

