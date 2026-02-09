ICC T20 World Cup: भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट होगा या नहीं? पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने तोड़ी चुप्पी

Mohsin Naqvi News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने आखिरकार 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बॉयकॉट की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात करेंगे और अगले दो दिनों में PCB का फैसला बताएंगे.

पाक टीम को भारत के खिलाफ मैदान में न उतरने का आदेश

पाकिस्तान सरकार ने टीम को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैदान में न उतरने का आदेश दिया था, जबकि बाकी टूर्नामेंट प्लान के मुताबिक जारी रखने की इजाजत दी थी. सरकार का यह फैसला बांग्लादेश के साथ ‘एकजुटता’ दिखाने के लिए लिया गया था, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में मैच खेलने से इनकार करने के बाद टूर्नामेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया था.

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में शामिल

ICC ने एक स्वतंत्र सुरक्षा जांच का हवाला देते हुए इन चिंताओं को खारिज कर दिया था, और T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया था. इसके बाद वर्ल्ड बॉडी ने कुछ बैक-चैनल बातचीत के जरिए पाकिस्तान को मैनेज किया. उसने वाइस-चेयर इमरान ख्वाजा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लाहौर भेजा, जिसने नकवी के साथ-साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की.

हमने उनसे बातचीत की है…

नकवी ने पत्रकारों से कहा, “हमने उनसे बातचीत की है. अभी मेरे लिए कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा. जब हमें उनका जवाब मिल जाएगा, तो हम फैसला करेंगे. ICC का जवाब मिलने के बाद हम सलाह के लिए PM (शहबाज शरीफ) के पास जाएंगे.” उन्होंने कहा, “कल या परसों घोषणा की जाएगी.”

मीटिंग्स में, बांग्लादेश सहित सभी बोर्ड ने नकवी से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बॉयकॉट का फैसला वापस लेने के लिए मनाने का अनुरोध किया है. उन्होंने आगे कहा, “हम अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं और ICC हमारे घर आया था, इसलिए हमने उनका सम्मान किया. इस समय, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ICC और बांग्लादेश के बीच बातचीत जारी है. बांग्लादेश का रुख सही था, इसलिए हमें उनका साथ देना पड़ा.”

ICC के प्रतिबंधों के आगे झुका पीसीबी!