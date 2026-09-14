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दुबई में फिर जलील हुए मोहसिन नकवी, फैंस ने स्टेडियम में लगाए ट्रॉफी चोर के नारे, दुम दबाकर भागे PCB चीफ!

Mohsin Naqvi Trophy Controversy: दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की घनघोर बेइज्जती हुई है. फैंस ने नकवी को पोडियम पर देखते हुए ट्रॉफी चोर के नारे लगाए. इसके बाद PCB चीफ दुम दबाकर स्टेडियम से भाग गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 1:01:05 PM IST

दुबई के स्टेडियम में लगे ट्रॉफी चोर के नारे!
दुबई के स्टेडियम में लगे ट्रॉफी चोर के नारे!


Mohsin Naqvi Trophy Controversy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की एक बार फिर पूरी दुनिया में जमकर बेइज्जती हुई है. दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को एशिया कप का फाइनल खेला गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया. भारतीय टीम ने चैंपियन बनने के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

इतना ही नहीं, इस दौरान स्टेडियम में फैंस ने भी ‘ट्रॉफी चोर’ के नारे लगाए, जिसके बाद मोहसिन नकवी दुम दबाकर भाग गए. इससे पहले साल 2025 में मेंस एशिया कप में भी यही विवाद देखने को मिला था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

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स्टेडियम में लगे ट्रॉफी चोर के नारे!

दरअसल, रविवार को भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताब अपने नाम किया. इसके बाद जब पोस्ट प्रेजेंटशन सेरेमनी शुरू हुई. PCB के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पोडियम पर चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए पहुंचे. इस दौरान मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद फैंस के गुस्से का शिकार हो गए. फैंस ने नकवी को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. दुबई का पूरा स्टेडियम ‘ट्रॉफी चोर’ के नारे से गूंज उठा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी

मोहसिन नकवी ने रनर-अप रही श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू को मेडर और अवॉर्ड दिया. इसके बाद वे चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी मंच पर नहीं आया. नकवी कुछ देर पर मंच पर ही खड़े रहे, लेकिन फिर अपनी फजीहत होता हुआ देख स्टेडियम छोड़कर चले गए. पिछले साल जब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने ट्रॉफी लेने से मना किया था, तो पूरी टीम ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया था. वहीं, भारतीय महिला टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी का ही पूरी तरह बहिष्कार कर दिया. हालांकि ड्रेसिंग रूम में बेस्ट परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को मेडल दिए गए.

BCCI ने ट्रॉफी लेने से किया मना

मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि BCCI की तरफ से उनसे कहा गया था कि अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते हैं, तो टीम को ट्रॉफी नहीं लेनी है. इसी वजह से भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं ली.

Tags: Asia Cup trophy controversymohsin naqvi
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