Home > खेल > जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!

जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!

Asia Cup Trophy Controversy: महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से मात दी. इसके बाद असली ड्रामा शुरू हुआ भारतीय टीम ने पीसबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. इसके बाद जब नकवी जाने लगे, तो उन्हें एक दर्शक ने घेर लिया. फिर जो हुआ वो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 2:35:15 PM IST

एशिया कप ट्रॉफी विवाद
एशिया कप ट्रॉफी विवाद


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक बार फिर चर्चा में हैं. रविवार को एशिया कप का फाइनल खेला गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा दिया. इसके बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय टीम ट्रॉफी लेने आई ही नहीं, क्योंकि वह मोहसिन नकवी से खिताब नहीं लेना चाहती थी. फिर नकवी की बहुत बेइज्जती है. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मोहसिन नकवी जब बाहर निकलते हैं, तो उन्हें एक दर्शक मिलता है और कुछ ऐसा बोलता है वो क्लिप चर्चा के केंद्र में है.

क्या है वायरल वीडियो?

पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी द्वारा दिए जाने वाली विजेता ट्रॉफी को भारतीय टीम ने जब ठुकरा दिया, तो उनकी पूरी दुनिया में फिर से बेइज्जती हुई. इस घटना के बाद का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें जब नकवी बाहर निकलते हैं और अपनी कार से जा रहे होते हैं. उसी दौरान एक कोई फैन उन्हें मिलता है, जो बोलता है कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद. साथ ही वह बोलता है कि भारतीय टीम इस ट्रॉफी की हकदार नहीं है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस नकवी का और मजाक उड़ा रहे हैं. और ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

You Might Be Interested In

क्या है पूरा विवाद?

एशिया कप के फाइनल के बाद एक बार फिर मोहसिन नकवी को ट्रॉफी विवाद का सामना करना पड़ा. रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया. इसके बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस ने नकवी के खिलाफ ‘ट्रॉफी चोर’ के नारे भी लगाए. 

मेंस एशिया कप में भी हुई थी बेइज्जती

आपको बता दें कि साल 2025 के मेंस एशिया कप में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी. तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने खिताब जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. 

यह खबर भी पढ़ें: दुबई में फिर जलील हुए मोहसिन नकवी, फैंस ने स्टेडियम में लगाए ट्रॉफी चोर के नारे, दुम दबाकर भागे PCB चीफ!

Tags: Asia Cup trophy controversymohsin naqvi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026
जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!
जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!
जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!
जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!
जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!