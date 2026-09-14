जब मैदान से दुम दबाकर भाग रहा था नकवी, तभी एक दर्शक ने बीच में रोका और बोला ऐसा… कि बोलती हो गई बंद!

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक बार फिर चर्चा में हैं. रविवार को एशिया कप का फाइनल खेला गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा दिया. इसके बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय टीम ट्रॉफी लेने आई ही नहीं, क्योंकि वह मोहसिन नकवी से खिताब नहीं लेना चाहती थी. फिर नकवी की बहुत बेइज्जती है. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मोहसिन नकवी जब बाहर निकलते हैं, तो उन्हें एक दर्शक मिलता है और कुछ ऐसा बोलता है वो क्लिप चर्चा के केंद्र में है.

क्या है वायरल वीडियो?

पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी द्वारा दिए जाने वाली विजेता ट्रॉफी को भारतीय टीम ने जब ठुकरा दिया, तो उनकी पूरी दुनिया में फिर से बेइज्जती हुई. इस घटना के बाद का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें जब नकवी बाहर निकलते हैं और अपनी कार से जा रहे होते हैं. उसी दौरान एक कोई फैन उन्हें मिलता है, जो बोलता है कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद. साथ ही वह बोलता है कि भारतीय टीम इस ट्रॉफी की हकदार नहीं है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस नकवी का और मजाक उड़ा रहे हैं. और ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Pakistani fan to Mohsin Naqvi – “Good job, sir. We are happy with you. They don’t deserve the trophy.” India literally won the trophy, but Pakistani fans are praising Mohsin Naqvi for stealing the trophy. The reason why Pakistan is ahead of India in the Happiness Index 😹🙏 pic.twitter.com/xqiiUCEBuA — Tejash (@lord_geopolitic) September 13, 2026

क्या है पूरा विवाद?

एशिया कप के फाइनल के बाद एक बार फिर मोहसिन नकवी को ट्रॉफी विवाद का सामना करना पड़ा. रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया. इसके बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस ने नकवी के खिलाफ ‘ट्रॉफी चोर’ के नारे भी लगाए.

मेंस एशिया कप में भी हुई थी बेइज्जती

आपको बता दें कि साल 2025 के मेंस एशिया कप में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी. तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने खिताब जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

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