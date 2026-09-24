Home > खेल > 1983 वर्ल्ड कप का वो हीरो, जिसे भूल गए क्रिकेट फैंस! फाइनल में अकेले पलटा था मैच, ‘जिम्मी’ की अनसुनी कहानी

1983 वर्ल्ड कप का वो हीरो, जिसे भूल गए क्रिकेट फैंस! फाइनल में अकेले पलटा था मैच, ‘जिम्मी’ की अनसुनी कहानी

Mohinder Amarnath Birthday: भारत को साल 1983 का विश्व कप जिताने वाले दिग्गज ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ आज 76 साल के हो गए हैं. पंजाब से आने वाले मोहिंदर अमरनाथ ने विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 24, 2026 12:04:42 PM IST

भारत के पूर्व ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ.
भारत के पूर्व ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ.


Mohinder Amarnath Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 1983 में पहली बार विश्व कप की खिताब जीता था. उस विश्व में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं मोहिंदर अमरनाथ का उस विश्व कप जीत में सबसे खास योगदान रहा था. इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और फिर फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंद और बल्ले से अपना जलवा दिखाया.

इसके दम पर भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब उठाया. इन दोनों ही मैचों में मोहिंदर अमरनाथ ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. आज (24 सितंबर 2026) मोहिंदर अमरनाथ अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में आइए उनके बर्थडे के मौके पर जानते हैं कि उनका क्रिकेट करियर कैसा रहा?

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कहां के रहने वाले हैं मोहिंदर अमरनाथ?

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ का जन्म साल 1950 में पंजाब में हुआ था. क्रिकेट का हुनर उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता लाला अमरनाथ आजाद भारत के पहले भारतीय कप्तान और शानदार बल्लेबाजों रहे थे. इसके अलावा उनके भाई सुरिंदर अमरनाथ भी एक भारतीय क्रिकेटर थे. ऐसे में उनका बचपन क्रिकेट के माहौल में बीता, जिससे उनके अंदर भी क्रिकेट का जुनून भर गया था.

कब पहनी भारतीय टीम की जर्सी?

मोहिंदर अमरनाथ ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया. इसके दम पर उन्होंने साल 1969 में भारतीय टीम में एंट्री की. मोहिंदर अमरनाथ इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम से बाहर हो गए. इसके बावजूद उन्होंने बार नहीं मानी और फिर से घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया और भारतीय टीम में वापसी की. इसके बाद आगे चलकर वो भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक बने.

भारत को जिताया 1983 का विश्व कप

मोहिंदर अमरनाथ ने भारत को 1983 का विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 46 रनों की अहम पारी खेली और गेंद से 2 विकेट भी चटकाए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला. फिर फाइनल में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के सामने मोहिंदर अमरनाथ ने बल्ले से 26 रन बनाए. इसके बाद गेंद से कमाल करते हुए सिर्फ 12 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए. इसके दम पर भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया. मोहिंदर अमरनाथ को फाइनल मैच में भी उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

मोहिंदर अमरनाथ का करियर

पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ ने भारत के लिए 69 टेस्ट मैच खेले. इसमें उन्होंने 42 की औसत से 4,378 रन बनाए. साथ ही गेंद से 32 विकेट भी हासिल किए. वहीं, वनडे में मोहिंदर ने 85 मैच में 1,924 रन बनाए और 46 विकेट भी चटकाए.

Tags: 1983 world cup
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