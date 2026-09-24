हैडली ने सिर फोड़ा, मार्शल ने तोड़े दांत, इमरान ने किया बेहोश… फिर भी नहीं झुके जांबाज ‘जिम्मी’ अमरनाथ

Mohinder Amarnath 76th Birthday: क्रिकेट इतिहास के कुछ खिलाड़ी अपनी टेक्निक और रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं. इनमें से एक दिग्गज खिलाड़ी हैं भारत के पूर्व ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ. उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे निडर और साहसी बल्लेबाजों में गिना जाता है. जब 1970-80 के दशक में क्रिकेट के मैदान पर दुनिया के खतरनाक तेज गेंदबाजों का खौफ हुआ करता था, उस समय मोहिंदर अमरनाथ ने अपने बल्ले से धमाल मचाया.

मैदान पर उन्हें कई बार गंभीर चोटें लगीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पीछे नहीं हटे. भारतीय टीम के लिए मोहिंदर अमरनाथ एक ऐसी चट्टान की तरह थे, जो वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खूंखार तेज गेंदबाजों के सामने कभी नहीं झुका. उनकी बहादुरी के कई किस्से हैं, जो आज भी मशहूर हैं.

रिचर्ड हैडली ने फोड़ा था सिर

क्रिकेट जगत में ‘जिम्मी’ के नाम से मशहूर मोहिंदर अमरनाथ को बल्लेबाजी के दौरान कई बार चोटें लगीं. साल 1979 में एक मैच के दौरान न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हैडली की एक खतरनाक बाउंसर मोहिंदर अमरनाथ के सिर पर लगी. इससे जिम्मी को गंभीर चोट आई और उनके सिर से खून बहने लगा. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां पर उनके सिर पर टांके लगाए गए. इसके बावजूद जिम्मी का हौसला नहीं टूटा और वो टांके लगवाकर फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने लौटे.

मैल्कम मार्शल ने तोड़े थे दांत

साल 1983 विश्व कप से पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर गई थी. इस दौरे पर बारबाडोस में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल ने मोहिंदर अमरनाथ के दांत तोड़ दिए थे. मैल्कम मार्शल की एक तेज बाउंसर जिम्मी के मुंह पर लगी, जिससे उनके दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए और फिर ट्रीटमेंट लेकर दोबारा बैट लेकर क्रीज पर आ गए. उन्होंने मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स की खतरनाक गेंदबाजी का डटकर सामना किया.

इमरान खान ने कर दिया था बेहोश

पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान मोहिंदर अमरनाथ को गंभीर चोट लगी थी. पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज इमरान खान की खतरनाक गेंद उनके सिर पर जाकर लगी, जिससे वो बेहोश होकर मैदान पर ही गिर पड़े. इसके बावजूद जब जिम्मी होश में आए, तो फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो गए.

होल्डिंग ने जिम्मी को अस्पताल पहुंचाया

वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट मैच के दौरान खतरनाक तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग एक शॉर्ट गेंद सीधे मोहिंदर अमरनाथ की ठुड्डी पर लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पर उनके जबड़े में 6 टांके लगे, लेकिन फिर भी वह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर लौटे और टीम के लिए जुझारू पारी खेली.

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जिम्मी ने इन टीमों के खिलाफ ठोके शतक

1970-80 के दशक में मोहिंदर अमरनाथ ने दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की. उन्होंने पाकिस्तान में 4 शतक लगाए, जबकि वेस्टइंडीज में 2 शतक लगाए. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 2 शतक लगाया. उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में कुल 11 शतक लगाए, जिसमें से 9 शतक दूसरे देशों में आए.

1983 विश्व कप में धमाकेदार प्रदर्शन

मोहिंदर अमरनाथ ने भारत को 1983 का विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 46 रनों की अहम पारी खेली और गेंद से 2 विकेट भी चटकाए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला. फिर फाइनल में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के सामने मोहिंदर अमरनाथ ने बल्ले से 26 रन बनाए. इसके बाद गेंद से कमाल करते हुए सिर्फ 12 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए. इसके दम पर भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और पहली बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाई. मोहिंदर अमरनाथ को फाइनल मैच में भी उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.