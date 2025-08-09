Home > खेल > Mohammed Siraj: जिस लड़की से थे अफेयर के चर्चे, उसी लड़की ने बांध मोहम्मद सिराज को राखी, VIDEO आया सामने

Mohammed Siraj Zanai Bhosle: सिराज ने भी हैदराबाद स्थित अपने घर पर रक्षाबंधन मनाया और उन्हें राखी उस लड़की ने बांधी जिसके साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 9, 2025 21:09:18 IST

Mohammed Siraj Zanai Bhosle: इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ में दमदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज फिलहाल ब्रेक पर हैं। टीम के बाकी खिलाड़ियों की तरह सिराज भी इस समय को अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। सिराज समेत टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए यह ब्रेक अच्छे समय पर आया क्योंकि सभी को रक्षाबंधन मनाने का मौका मिला। सिराज ने भी हैदराबाद स्थित अपने घर पर रक्षाबंधन मनाया और उन्हें राखी उस लड़की ने बांधी जिसके साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं।

सिराज को बांधी राखी?

इंग्लैंड में टीम इंडिया की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले सिराज ने भी सभी देशवासियों की तरह 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान महान गायिका आशा भोसले की पोती जनाई भोसले सिराज को राखी बांधने पहुंचीं। सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहने जनाई ने सिराज की कलाई पर राखी बांधी और इस त्योहार को मनाया। जनाई ने इसका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया, जिसे दोनों के फैन्स का खूब प्यार मिला है।

अफेयर की अफवाहें फैली थीं

चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ महीने पहले सिराज और जनाई के रिलेशनशिप में होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ रही थीं। इसकी वजह एक तस्वीर थी, जिसमें दोनों साथ नज़र आ रहे थे। यह वायरल तस्वीर जनाई के जन्मदिन की थी, जिसमें सिराज भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले दोनों की कभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, जिसकी वजह से दोनों के बारे में ऐसी बातें कही जाने लगीं।

Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

लेकिन फिर दोनों ने एक-एक करके इसका खंडन किया। पेशे से गायिका जनाई ने सिराज के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और सिराज को अपना ‘प्यारा भाई’ बताया और सिराज ने भी उस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उनकी जैसी कोई बहन नहीं है। हालाँकि दोनों ने इन अफवाहों को गलत बताया था, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई शंका थी, तो वह भी इस रक्षाबंधन पर दूर हो गई होगी।

Team India: इंग्लैंड से लौटते ही शुरू हो गईं इस खिलाड़ी की मुसीबतें, नहीं हो रहा कहीं भी सिलैक्शन, जानिए क्या है वजह?

