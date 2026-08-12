DSP सिराज बने टीम इंडिया का नाई! गेंद छोड़ थाम लिया ट्रिमर, फिर काट डाले सरफराज खान के…

Mohammed Siraj Viral Video: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम ने खिलाड़ी जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं. मैदान पर पूरे दिन पसीना बहाने के बाद के खिलाड़ी थोड़ी मौज-मस्ती भी करते हैं. इसी बीच भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में मोहम्मद सिराज ट्रिमर लेकर सरफराज खान के बाल काटते दिखाई दे रहे हैं.

उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के कई खिलाड़ी हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा के सैलून पहुंचे थे, जहां पर मोहम्मद सिराज, खान, शुभमन गिल और ऋषभ पंत मौजूद थे.

गेंदबाज से नाई बने सिराज!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद सिराज ट्रिमर से सरफराज खान के बाल काट रहे हैं. हालांकि उन्होंने तुरंत ट्रिमर से बाल नहीं काटे. पहले सिराज ने हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा से ट्रिमर की सही सेटिंग और तकनीक समझी. इसके बाद उन्होंने सरफराज के बालों पर ट्रिमर चलाया. आखिर में चतुरंगा ने सरफराज खान के बालों की फिनिशिंग कटिंग पूरी. देखें वीडियो…

The way Mohammed Siraj cuts Sarfaraz Khan’s hair like a big brother. 😂 Also, look at Shubman Gill and Rishabh Pant’s new haircuts for the Ind vs Sl Test series! pic.twitter.com/RGjrXZodAo — Sonu (@Cricket_live247) August 11, 2026





सरफराज खान की 2 साल बाद वापसी

सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है. उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन को रिप्लेस किया है, जो चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. सरफराज खान ने साल 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 371 रन बनाए. हालांकि इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था. अब उन्हें एक बार फिर टीम इंडिया में मौका मिला है. ऐसे में वह इस बार शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे.

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कब से खेली जाएगी सीरीज?

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा, जो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा.