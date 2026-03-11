T20 World Cup: ‘पानी पिलाना, बल्ला उठाना…’ विश्व कप जीत के बाद सिराज का तंज, टीम में बताई अपनी और कुलदीप की भूमिका

T20 World Cup: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक बार फिर विश्व विजेता टीम का हिस्सा बने हैं. वे पहले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल थे और इसके बाद आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भी टीम में जगह बनाई. इस तरह सिराज लगातार दूसरी बार टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बन गए.

आखिरी समय में टीम में मिली जगह

दिलचस्प बात यह रही कि 2026 के विश्व कप के लिए शुरुआती दल में सिराज का नाम नहीं था. बाद में तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया. टूर्नामेंट के दौरान उन्हें केवल एक मुकाबले में खेलने का मौका मिला, लेकिन टीम की जीत में उनका योगदान अलग तरीके से सामने आया.

मैदान से बाहर रहकर भी निभाई अहम भूमिका

फाइनल जीतने के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में सिराज ने कहा कि भले ही उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन टीम के हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी अंतिम एकादश में नहीं होते, वे भी अभ्यास सत्रों में गेंदबाजी करते हैं, खिलाड़ियों को मैदान में पानी पहुंचाते हैं और टीम के माहौल को सकारात्मक बनाए रखते हैं. उनके मुताबिक यह भी टीम की जीत का अहम हिस्सा होता है.

कुलदीप यादव के साथ दिया इंटरव्यू

फाइनल के बाद दिए गए साक्षात्कार में सिराज के साथ स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव भी मौजूद थे. कुलदीप को भी इस टूर्नामेंट में अधिक अवसर नहीं मिले. सिराज ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए बाहर बैठना आसान नहीं होता, लेकिन जब टीम संयोजन की वजह से ऐसा फैसला लिया जाता है और अंत में देश विश्व कप जीतता है, तो खुशी सबसे बड़ी होती है.

‘जस्सी भाई’ वाला बयान पहले भी हुआ था वायरल

सिराज इससे पहले भी विश्व कप जीत के बाद दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चा में आ चुके हैं. 2024 में भारत की जीत के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और प्रशंसकों के बीच लंबे समय तक चर्चा में रहा.

टीम की जीत को सबसे बड़ा बताया

सिराज ने कहा कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसे मैदान पर खेलने का मौका मिले, लेकिन खेल का असली उद्देश्य टीम की जीत होता है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए विश्व कप जीतना ही सबसे बड़ी खुशी है और पूरी टीम इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रही है.