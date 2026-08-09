6,6,6… गुरनूर बरार के बाद मोहम्मद सिराज का रौद्र रूप, आखिरी ओवर में बरसाए छक्के, आपने देखा क्या?

Mohammed Siraj Batting Video: भारतीय टीम 3 दिनों के वॉर्म-अप मैच में श्रीलंका क्रिकेट XI को 6 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. खासकर भारतीय गेंदबाजों ने बल्ले से भी दम दिखाया. मैच के दूसरे दिन तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने 18 गेंदों पर नाबाद 36 रनों की पारी खेली थी. अब तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 15 गेंदों पर 32 रन रन बनाए. उन्होंने आखिरी ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगाकर भारत को जीत दिलाई. दरअसल, भारत को जीत के लिए श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी. इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी बल्लेबाजी से भारत को मैच जिता दिया.

सिराज ने लगाई छक्कों की हैट्रिक

भारतीय टीम को दूसरी पारी में 207 रनों का टारगेट मिला था. भारतीय टीम ने इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. इस मुकाबले में मजेदार नजारा तब देखने को मिला, जब मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए. जब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी, तो सिराज ने लगातार 3 छक्के लगा दिए. उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाज केशरा नुवानथा के ओवर की पहली तीन गेंदों पर ही छक्कों की हैट्रिक लगाकर भारत को आसान जीत दिला दी. इसके बाद भी भारत ने ओवर की बची हुई गेंदें खेलीं. मोहम्मद सिराज 15 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे. इस पारी में उनके बल्ले से 1 चौका और 4 छक्के आए.

India Needed 8 ball 23 Runs To Win The Warm Up Match Against Sri Lanka Mohammad Siraj Smashed 6 1 6 6 6 to Win the Match for India🔥 Lower Order Contributing is Very Positive Sign for India for Upcoming Sri Lanka Series. pic.twitter.com/MwuVAmo8hP — BEAST (@BEASTKLR) August 9, 2026

शुभमन गिल की वापसी

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल दाहिने हाथ की उंगली में लगी चोट के कारण पहले दो दिन मैदान पर नहीं उतरे. इसके बाद वह तीसरे दिन बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की. पहले विकेट के लिए गिल और जायसवाल के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हुई. यशस्वी जायसवाल 46 गेंदों में 61 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए.

वहीं, शुभमन गिल भी 44 रन बनाकर आउट हुए. भले ही वह अर्धशतक नहीं बना पाए, लेकिन अच्छी बात यह रही है कि वह पूरी तरह से फिट हो गए हैं. इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 17 रन और ऋषभ पंत ने 28 रन रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 22 रनों का योगदान दिया. आखिर में मोहम्‍मद सिराज की तूफानी 32 रनों की पारी से भारत ने मैच जीत लिया.