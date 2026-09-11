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Mohammed Siraj: देश के लिए खेलते समय बहाना… श्रीलंका दौरे पर क्यों अच्छी गेंदबाजी ने कर सके थे सिराज? किया बड़ा खुलासा

Mohammed Siraj News: तेज गेंदबाद सिराज ने कहा कि दो महीने के ब्रेक के बाद सीधे मैच खेलना आसान नहीं था. मैं पूरी तरह से लय हासिल नहीं कर पाया था. मैं ऐसा गेंदबाज हूं जो पूरी तरह लय पर निर्भर है. अगर मैं लय में नहीं हूं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता.

By: Hasnain Alam | Published: September 11, 2026 5:33:26 PM IST

श्रीलंका दौरे को लेकर मोहम्मद सिराज ने किया बड़ा खुलासा
श्रीलंका दौरे को लेकर मोहम्मद सिराज ने किया बड़ा खुलासा


Mohammed Siraj News: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. वह लगातार सही लय हासिल करने के लिए जूझते रहे और उनकी गेंदबाजी की गति भी पहले के मुकाबले कम दिखाई दी. श्रृंखला की चार पारियों में उन्होंने कुल 44 ओवर ही गेंदबाजी की.

अब सिराज ने कहा है कि दो महीने के विश्राम के बाद श्रीलंका दौरे पर लौटना उनके लिए आसान नहीं था. वह अपनी पुरानी गति और लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. हालांकि, दलीप ट्रॉफी में लंबे स्पेल करने से उन्हें अपनी गेंदबाजी की लय वापस पाने में मदद मिली.

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मैं पूरी तरह से लय हासिल नहीं कर पाया था- सिराज

सिराज ने कहा कि दो महीने के ब्रेक के बाद सीधे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करना चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने कहा, “दो महीने के ब्रेक के बाद सीधे मैच खेलना आसान नहीं था. मैं पूरी तरह से लय हासिल नहीं कर पाया था. मैं ऐसा गेंदबाज हूं जो पूरी तरह लय पर निर्भर है. अगर मैं लय में नहीं हूं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता.”

सिराज ने बताया कि श्रीलंका में उनकी सबसे बड़ी समस्या रनअप को लेकर थी. उन्होंने कहा, “मैं अपने रनअप से तालमेल नहीं बिठा पा रहा था. मेरे कुछ कदम बहुत छोटे थे और कुछ बहुत लंबे. इससे मेरी लय टूट गई और मेरी गति भी धीमी हो गई.”

अफगानिस्तान के खिलाफ आठ जून को समाप्त हुए एकमात्र टेस्ट के बाद 32 वर्षीय सिराज ने करीब दो महीने का ब्रेक लिया था. इसके बाद वह भारत के श्रीलंका दौरे के लिए टीम में शामिल हुए. दौरे की शुरुआत सात अगस्त को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) एकादश के खिलाफ मुकाबले से हुई.

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में की 41 ओवर गेंदबाजी

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पूर्व क्षेत्र के खिलाफ दक्षिण क्षेत्र की ओर से खेलते हुए सिराज ने 41 ओवर गेंदबाजी की. लंबे स्पेल के दौरान उन्हें अपनी लय और पुरानी गति हासिल करने में सफलता मिली.

सिराज ने कहा, “यहां सब कुछ सही हो गया है और मैं अपनी पुरानी गति से गेंदबाजी करने लग गया हूं. यह बहुत मुश्किल था. हम सीधे श्रीलंका से आए थे, जहां कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट में तीन दिन से अधिक समय तक फील्डिंग करनी पड़ी. इसके बाद एक सप्ताह के अंदर चेन्नई की भीषण गर्मी में खेलना पड़ा.”

उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलते समय परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाया जा सकता. सिराज के मुताबिक, “मेरे लिए यह जुनून पर निर्भर करता है. जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं तो आप बहाने नहीं बना सकते. आपको अपनी टीम और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होता है.”

विकोट नहीं मिलने से चिंतित नहीं हैं सिराज

दलीप ट्रॉफी फाइनल की पहली पारी में सिराज को पूर्व क्षेत्र के बल्लेबाजों ने जमकर निशाना बनाया. उन्होंने 25 ओवर में 140 रन खर्च किए और पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले सके. हालांकि, सिराज इसे लेकर चिंतित नहीं हैं.

उन्होंने कहा, “भले ही आज मुझे विकेट न मिले हों, लेकिन मेरी यह मेहनत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रंग लाएगी. मैं अपनी लय हासिल करने के लिए ही इस मैच में खेला. इससे मुझे काफी फायदा मिला है. इस मैच को खेलने से मेरा शरीर फिर से सक्रिय हो गया और मैंने अपनी लय हासिल कर ली है.”

Tags: Cricket Newshome-hero-pos-7Mohammed SirajSports News
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