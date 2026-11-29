Viral Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से सभी लोग हैरान हो गए. भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर से लेकर रविचंद्रन अश्विन तक कई दिग्गजों ने भी सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर करने पर सवाल उठाए. सिराज के करियर में यह पहला मौका है, जब उन्होंने डेब्यू के बाद किसी विदेशी दौरे पर टेस्ट सीरीज में भी एक मैच नहीं खेला है. ऐसे में उनके सिलेक्शन को लेकर बहस छिड़ी हुई है.

इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मोहम्मद सिराज और गौतम गंभीर दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो में गौतम गंभीर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बगल से गुजरते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है और न ही वे दोनों नजरें मिलाते हैं.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

गौतम गंभीर और मोहम्मद सिराज के वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है. इस वीडियो में मोहम्मद सिराज 12वें खिलाड़ी के रूप में बाउंड्री लाइन के पास खड़े नजर आते हैं. उनके आगे से जसप्रीत बुमराह गुजरते हैं और तभी दूसरी ओर से गौतम गंभीर आते दिखाई देते हैं. वीडियो में गंभीर को देखते ही सिराज थोड़ा हट जाते हैं. जब कोच उनके पास से गुजरते हैं, तो दोनों के बीच कोई अभिवादन या बातचीत नहीं होती. इसको लेकर फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि सिराज और गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि सिराज ने गौतम गंभीर को नजरअंदाज किया है. देखें वीडियो…

The rift between Mohammed Siraj and coach Gautam Gambhir? When Gambhir was leaving, Siraj completely ignored him. He neither shook his hand nor even looked at him.👀 https://t.co/Dw0XVAT2EB — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 28, 2026





क्या है वीडियो की सच्चाई?

वायरल वीडियो के बाद बड़ा सवाल है कि क्या सच में गंभीर और सिराज के बीच अनबन चल रही है? इसका कोई पुख्ता सबूत तो सामने नहीं आया है. दरअसल, यह वायरल वीडियो इतना छोटा है कि इसमें यह नहीं दिख रहा कि इस पल से पहले और बाद में क्या हुआ? ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले ही सिराज और गंभीर की मुलाकात हो चुकी हो. यह बस उनके बीच एक नॉर्मल मोमेंट हो, जिसे गलत एंगल से कैमरे में कैद कर लिया गया.

सिराज को लगातार दूसरे मैच में नहीं मिला मौका

मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड दौरे पर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया. इसको लेकर फैंस काफी नाराज हैं, क्योंकि सिराज भारतीय टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक हैं. उन्होंने मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 43 विकेट चटकाए हैं. इसके बावजूद प्लेइंग-11 में सिराज की जगह नहीं बन पा रही है. पहले वेलिंगटन टेस्ट से सिराज को बाहर रखा गया, फिर क्राइस्टचर्च में भी सिराज को मौका नहीं दिया गया.

दूसरे टेस्ट का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम अभी मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 246 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने 110 रनों की बढ़त हासिल कर ली. फिलहाल न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी खेल रही है.