Mohammed Siraj Ignored: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में उस समय बड़ा झटका लगा, जब आकाशदीप सिर में चोट लगने के कारण बीच मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह पर कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मैदान पर उतारा गया. फैंस को उम्मीद थी कि आकाशदीप के कन्कशन के तौर पर मोहम्मद सिराज को मैदान पर उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. दरअसल, इन दिनों मोहम्मद सिराज को लेकर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में माहौल ठीक नहीं लग रहा है. न्यूजीलैंड के लंबे दौरे पर मोहम्मद सिराज को वनडे और टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था.

हालांकि इस दौरे पर सिराज को सिर्फ एक वनडे मैच में खेलने का मौका मिला. उस मैच में सिराज को तब मौका दिया गया, जब टीम मैनेजमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. इसके बाद टेस्ट सीरीज के दोनों मैचों में मोहम्मद सिराज को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि वो भारत के लिए मौजूदा WTC साइकिल के सबसे सफल गेंदबाज हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ है. अब कन्कशन के तौर पर भी सिराज को मौका नहीं दिया गया. इसको लेकर बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है.

आकाशदीप की जगह सिराज को मौका नहीं

क्राइस्टचर्च के तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान आकाशदीप को हेलमेट पर गेंद लगी. इसकी वजह से वह मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह कन्कशन के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को मैदान पर उतारा गया. इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. कुछ फैंस का कहना है कि क्या मोहम्मद सिराज इस लायक भी नहीं है कि उन्हें कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतारा जा सके. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से साफ है कि मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की प्लेइंग-11 ही नहीं, बल्कि टॉप-12 में भी शामिल नहीं हैं.

सिराज से ऊपर गुरनूर और अंशुल?

क्राइस्टचर्च टेस्ट में टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद सिराज से आगे गूरनूर बरार और अंशुल कंबोज को प्राथमिकता दी. अंशुल कंबोज अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जबकि गुरनूर बरार ने इस मुकाबले में अपना टेस्ट डेब्यू किया है. वहीं, दूसरी ओर हैं मोहम्मद सिराज, जो भारत के लिए 48 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में मोहम्मद सिराज भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके पास टेस्ट क्रिकेट का अच्छा अनुभव है, जो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि इसके बावजूद सिराज को नजरअंदाज कर दिया गया. ऐसे में कहीं न कहीं यह सिराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए अन्याय करने जैसा है.

दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने बनाई बढ़त

क्राइस्टचर्च टेस्ट की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में बढ़त बनाई हुई है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 246 रन ही बना पाई. इससे न्यूजीलैंड ने 110 रनों की बढ़त बना ली. फिलहाल न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी खेल रही है.