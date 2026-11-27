Mohammed Siraj Selection Controversy: न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी मोहम्मद सिराज को नजरअंदाज किया गया. उन्हें लगातार दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. सिराज को इस न्यूजीलैंड दौरे के लिए 5 मैच की वनडे सीरीज और 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक वनडे मैच में ही खेलने का मौका मिला. इसके अलावा वो बाकी सभी मैचों में सिर्फ बेंच गर्म करते नजर आए.

वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि सिराज की दूसरे टेस्ट में वापसी होगी. हालांकि एक बार फिर उनके हाथ निराशा लगी है. अब क्रिकेट के गलियारों में सिराज की टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में जगह को लेकर बहस छिड़ गई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. कैफ का कहना है कि इस फैसले पर यकीन करना मुश्किल है.

मोहम्मद कैफ ने क्या लिखा?

पूर्व दिग्गज क्रिकेट मोहम्मद कैफ ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘यकीन करना मुश्किल है कि भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। सिराज को बुमराह के साथ भारत के विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले चुना जाना चाहिए. दिलचस्प बात यह है कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को वर्ल्ड-क्लास बॉलर बताया और कहा कि वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.’

Hard to believe as one of India’s premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India’s overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026

हर्षा भोगले ने भी उठाए सवाल

भारत के दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी सिराज को लगातार दूसरे टेस्ट से बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं. हर्षा भोगले ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘सिराज अब भारत के 6th रैंक वाले फास्ट बॉलर हैं. मुझे यह बहुत गलत लगता है. इस WTC साइकिल में टेस्ट क्रिकेट में टॉप-5 विकेट लेने वालों में, भारत के पास अब सिर्फ बुमराह के लिए जगह है. आप चाहते हैं कि बॉलर अच्छे से चुने जाएं, उनके पास बॉलिंग के लिए बेहतरीन कंडीशन हैं, लेकिन उन्हें पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे.’

Siraj is now India’s 6th ranked fast bowler. I find it so unfair. Of the top 5 wicket takers in test cricket in this WTC cycle, India now have place only for Bumrah. You wish the bowlers selected well, they have great conditions to bowl in, but they will know they won’t get a long rope when it is their turn. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 26, 2026

सिराज WTC के सबसे सफल गेंदबाज

मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं. उन्होंने मौजूदा WTC साइकिल में भारत के लिए सबसे ज्यादा 43 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, ओवरऑल इस साइकिल में सिराज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं. उनसे आगे सिर्फ मिचेल स्टार्क, साइमन हार्मर और जोश टंग हैं.

पहली बार हुआ ऐसा

मोहम्मद सिराज को क्राइस्टचर्च टेस्ट में बाहर रखने पर फैंस भी काफी निराश हैं. बता दें कि 6 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए किसी सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला. साल 2020 में MCG में टेस्ट डेब्यू करने वाले मोहम्मद सिराज ने अभी तक भारत के लिए कोई भी पूरी टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ी थी.