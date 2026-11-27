Mohammed Siraj Emotional: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का टेस्ट टीम से भी पत्ता कट गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सिराज को1 टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में नहीं किया गया. पहले टेस्ट मैच में भी सिराज को मौका नहीं दिया गया था, जिसके बाद दूसरे टेस्ट में उनके खेलने के कयास लगाए जा रहे थे. दूसरे टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग-11 से बाहर किया गया, लेकिन उनकी जगह सिराज को नहीं बल्कि युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को मौका दिया गया.

मोहम्मद सिराज को मौका न मिलने के बाद क्रिकेट के गलियारों में टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच मोहम्मद सिराज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है. इस तस्वीर में मोहम्मद सिराज काफी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं.

चश्मे के पीछे छिपाए आंसू!

क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन सिराज की वायरल तस्वीर ने फैंस का दिल तोड़ दिया. इस तस्वीर में मोहम्मद सिराज इमोशनल नजर आ रहे हैं, जो चश्मा लगाकर अपने आंसू को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही कैमरा सिराज पर गया, तो वह चश्मे से अपनी आंखों को ढकते हुए नजर आए. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस दौरान लाइव कमेंट्री कर रहे अजिंक्य रहाणे और मुरली कार्तिक ने भी सिराज के इस रिएक्शन पर बात की.

कार्तिक-रहाणे की बातचीत

दूसरे टेस्ट में टॉस के बाद मोहम्मद सिराज सनग्लासेस पहनकर घूमते दिखाई दिए. ब्रॉडकास्ट के दौरान मोहम्मद सिराज पर मुरली कार्तिक की भी नजर पड़ी. सोनी स्पोर्ट्स पर मुरली कार्तिक ने का, ‘क्या वह रो रहा है? क्योंकि वह एक इमोशनल इंसान है. कुछ लोग ड्रॉप होने पर भी ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ सच में खेलना चाहते हैं. उन्हें परवाह नहीं होती कि उनके पैरों में दर्द है या सिरदर्द; वे सब कुछ दे देंगे. सिराज ऐसे ही हैं.’

MOHAMMAD SIRAJ GETS EMOTIONAL.🥺💔 – Ajinkya Rahane & Murali Kartik talking about Mohammad Siraj as he gets emotional at Christchurch today. https://t.co/K4WE8yvx9x — Tanuj (@ImTanujSingh) November 27, 2026

उन्होंने आगे कहा, ‘कभी-कभी आप उस दर्द को छिपाते हैं जो आपको महसूस हो रहा है क्योंकि उन्हें ODIs में भी ड्रॉप कर दिया गया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी, वह सिर्फ बाद में खेले. इससे एक खिलाड़ी को दुख होता है. अगर आपको लगता है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है या वह नेट्स में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें टीम में क्यों चुना और न्यूजीलैंड क्यों ले गए?’

दूसरे टेस्ट के पहले दिन क्या-क्या हुआ?

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने पारी की शुरुआत की. उन दोनों ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत मिली. डेवोन कॉन्वे 31 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, टॉम लैथम 59 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. इसके अलावा हेनरी निकल्स 16 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रचिन रविंद्र का खाता भी नहीं खुल पाया. वहीं, डेरिल मिचेल ने 31 रनों की पारी खेली. इसके बाद टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला. वे दोनों पहले दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर डटे रहे. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन पर है.