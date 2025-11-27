Home > खेल > एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!

एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!

Mohammed Siraj: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने गुवाहाटी-हैदराबाद एयर इंडिया उड़ान IX 2884 में चार घंटे की देरी और जानकारी न मिलने पर नाराजगी जताई; एयर इंडिया ने अप्रत्याशित कारणों से रद्द होने की माफी मांगी.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: November 27, 2025 2:45:35 PM IST

Mohammed Siraj
Mohammed Siraj


Mohammed Siraj: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने बुधवार रात को एयर इंडिया की उड़ान में हुई देरी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने इसे अपना अब तक का सबसे खराब एयरलाइन एक्सपीरिएंस बताया.

सिराज ने X (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की उड़ान नंबर IX 2884, जो शाम 7:25 बजे उड़ान भरने वाली थी, वो चार घंटे देर से रवाना हुई. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी.

सिराज ने क्या कहा?

एयर इंडिया की उड़ान IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए 7:25 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली. बार-बार पूछताछ करने के बाद भी केवल उड़ान को देर से उड़ाया गया, बिना किसी ठोस कारण के. ये बहुत ही निराशाजनक एक्सपीरिएंस रहा.

उन्होंने आगे कहा कि चार घंटे की देरी और कोई अपडेट न मिलना उन्हें पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करा रहा था. उन्होंने एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि इस एक्सपीरिएंस के आधार पर वो किसी को भी ये उड़ान लेने की सलाह नहीं देंगे.

 एयर इंडिया की प्रतिक्रिया

इस पर एयर इंडिया ने सिराज के पोस्ट का जवाब दिया और हुई असुविधा के लिए माफी मांगी. एयरलाइन ने कहा कि उड़ान अप्रत्याशित ऑपरेशनल कारणों से रद्द की गई थी.

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा, हम श्री सिराज से हुई असुविधा के लिए दिल से क्षमा चाहते हैं. हमें खेद है कि उड़ान अप्रत्याशित ऑपरेशनल कारणों से रद्द करनी पड़ी. हमारे टीम के सदस्य हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की सहायता कर रहे हैं और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं. हम समझते हैं कि ये स्थिति कितनी कठिन है और आपकी सहनशीलता और समझदारी की हम सराहना करते हैं. हमारी टीम निरंतर अपडेट देती रहेगी और सभी संभव सहायता प्रदान करेगी.

 

Tags: Air India flight delayMohammed Siraj
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!
एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!
एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!
एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!