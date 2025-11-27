एयर इंडिया की फ्लाइट देरी से आगबबूला हुए Mohammed Siraj ! बोले, ‘ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरिएंस!

Mohammed Siraj: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने बुधवार रात को एयर इंडिया की उड़ान में हुई देरी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने इसे अपना अब तक का सबसे खराब एयरलाइन एक्सपीरिएंस बताया.

सिराज ने X (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की उड़ान नंबर IX 2884, जो शाम 7:25 बजे उड़ान भरने वाली थी, वो चार घंटे देर से रवाना हुई. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी.

सिराज ने क्या कहा?

एयर इंडिया की उड़ान IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए 7:25 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली. बार-बार पूछताछ करने के बाद भी केवल उड़ान को देर से उड़ाया गया, बिना किसी ठोस कारण के. ये बहुत ही निराशाजनक एक्सपीरिएंस रहा.

उन्होंने आगे कहा कि चार घंटे की देरी और कोई अपडेट न मिलना उन्हें पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करा रहा था. उन्होंने एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि इस एक्सपीरिएंस के आधार पर वो किसी को भी ये उड़ान लेने की सलाह नहीं देंगे.

Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and… — Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025

एयर इंडिया की प्रतिक्रिया

इस पर एयर इंडिया ने सिराज के पोस्ट का जवाब दिया और हुई असुविधा के लिए माफी मांगी. एयरलाइन ने कहा कि उड़ान अप्रत्याशित ऑपरेशनल कारणों से रद्द की गई थी.

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा, हम श्री सिराज से हुई असुविधा के लिए दिल से क्षमा चाहते हैं. हमें खेद है कि उड़ान अप्रत्याशित ऑपरेशनल कारणों से रद्द करनी पड़ी. हमारे टीम के सदस्य हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की सहायता कर रहे हैं और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं. हम समझते हैं कि ये स्थिति कितनी कठिन है और आपकी सहनशीलता और समझदारी की हम सराहना करते हैं. हमारी टीम निरंतर अपडेट देती रहेगी और सभी संभव सहायता प्रदान करेगी.