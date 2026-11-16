Home > खेल > Video: तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए मोहम्मद सिराज, तुरंत उठाया ऐसा कदम, वीडियो देख आप भी करेंगे सलाम!

Video: तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए मोहम्मद सिराज, तुरंत उठाया ऐसा कदम, वीडियो देख आप भी करेंगे सलाम!

Mohammed Siraj Viral Video: भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया है. मोहम्मद सिराज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो तिरंगे को जमीन से उठाते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो भारत बनाम न्यूजीलैंड के पांचवें वनडे मुकाबला का है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 16, 2026 12:09:19 PM IST

मोहम्मद सिराज ने फिर जीता फैंस का दिल.
मोहम्मद सिराज ने फिर जीता फैंस का दिल.


Mohammed Siraj Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) एक बार फिर तिरंगे के प्रति अपने सम्मान के लिए सुर्खियों में हैं. मोहम्मद सिराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मोहम्मद सिराज जमीन से उठाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, यह वीडियो भारत-न्यूजीलैंड के पांचवें और आखिरी वनडे मैच की है. मैच के दौरान एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़कर तिरंगा लेकर मैदान में घुस गया.

उसे देख तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स भी उस फैन के पीछे भागे. जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ा, तो वह जमीन पर गिर गया. इसके साथ ही उसकी हाथ से तिरंगा छूटने लगा और जमीन पर गिर गया. यह देखते ही मैदान पर मौजूद मोहम्मद सिराज तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच और तिरंगे को उठा लिया. इसके बाद उन्होंने नमन धीर को तिरंगे को सम्मान के साथ मैदान के बाहर पहुंचाने के लिए दिया.

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मोहम्मद सिराज की जमकर हो रही तारीफ

मोहम्मद सिराज का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के देखने के बाद फैंस सिराज की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, ‘बस इसी वजह से मोहम्मद सिराज की दुनिया फैन है, जब मैदान पर सब तमाशा देख रहे थे तब सिराज आगे बढ़े और तिरंगे को जमीन पर नहीं लगने दिया.’ हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब मोहम्मद सिराज ने तिरंगे के प्रति अपना सम्मान दिखाया है. इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं. यही वजह है कि फैंस DSP सिराज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि मोहम्मद सिराज को DSP की मानद पोस्ट मिली हुई है. इसी वजह से फैंस उन्हें DSP सिराज कहते हैं.

सिराज ने आखिरी वनडे में मचाया धमाल

मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में खेलने का मौका मिला. उन्होंने पांचवें और आखिरी वनडे की प्लेइंग-11 में अपनी जगह बनाई, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. सिराज ने इस मुकाबले में 2 बड़े विकेट चटकाए. इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी 14 रनों का योगदान दिया. उन्होंने आखिरी वनडे में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 187 रन के स्कोर ऑलआउट कर दिया. भारत ने इस मुकाबले को 22 रन से जीता और सीरीज भी 3-1 से अपने नाम कर लिया.

अब मोहम्मद सिराज 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. इस सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से शुरू होगा, जो वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा.

Tags: Mohammed Sirajviral video
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