IND vs WI Match: मोहम्मद सिराज का टेस्ट में तूफ़ानी जलवा, 2025 में विकेटों के बादशाह बने

Mohammed Siraj: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में Ind vs WI टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी शानदार तेज़ गेंदबाज़ी का नमूना पेश किया.

पहले दिन, सिराज ने 4 अहम विकेट लिए और बैटिंग आर्डर की कमर तोड़ दी. जस्टिन ग्रीव्स को एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने पर सिराज लगभग पांच विकेट लेने ही वाले थे. हालांकि, रिव्यू ने इस फैसले को पलट दिया. गेंद पूरी और सीधी थी, पैड्स पर एंगल बनाकर लगी. लेकिन, बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी.

उस विकेट के बिना भी, सिराज का दबदबा साफ़ दिखाई दे रहा था. उन्होंने ने वेस्टइंडीज़ के टॉप-आर्डर को तहस-नहस कर दिया. इस तेज़ गेंदबाज़ ने टैगेनरीन चंद्रपॉल को जीरो पर आउट किया, फिर एलिक अथानाज़े और ब्रैंडन किंग को जल्दी-जल्दी आउट करके उनको भी वापस भेज दिया. सिराज धमाकेदार फॉर्म में थे. उन्होंने कप्तान रोस्टन चेज़ को 24 रन पर आउट करके अपना चौथा विकेट लिया. सिराज के नाम अब 2025 में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट (31) लेने का रिकॉर्ड है.

Abhishek Sharma Interview: एशिया कप के हीरो अभिषेक शर्मा के मज़ेदार किस्से, कहा युवराज सिंह के 6 छक्कों से आया जोश

सुर्ख़ियों में आए सिराज

मोहम्मद सिराज के 12 ओवर में 35/4 के स्कोर ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया. इस गेंदबाज़ के प्रदर्शन की सराहना करने वाले पहले पोस्ट में से एक भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ इरफ़ान पठान का नाम था. पठान ने लिखा कि मोहम्मद सिराज का विकास देखकर खुशी होती है. वह गेंदबाज़ी से कभी थकते नहीं दिखते, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा कि सिराज 2025 में टेस्ट क्रिकेट की नई कहानी लिख रहे हैं, उनका चौथा विकेट यह साबित करता है कि वह सिर्फ़ एक गेंदबाज़ नहीं, बल्कि कुदरत की एक ताकत हैं.

एक यूज़र ने टिप्पणी की कि कभी NCA नहीं गया. कार्यभार प्रबंधन पर कोई रोना नहीं. कभी PR नहीं किया. विकेट लेने के लिए कमज़ोर बल्लेबाज़ों पर निर्भर नहीं रहता. बिना चोटिल हुए लगातार 5 टेस्ट मैच खेल सकता है. खुद को सबसे फिट/सर्वश्रेष्ठ समझने का कोई अहंकार नहीं. सिराज हमेशा भारत के लिए मौजूद रहते हैं.

एक यूज़र ने पोस्ट किया कि सिराज टेस्ट मैचों में पूरी लय में हैं. 2025 में शानदार, उन्हें लाल गेंद से खेलते हुए देखना खुशी की बात है.

क्रिकेट का मैदान सिर्फ 22 गज का ही क्यों होता है, 23 का क्यों नहीं..?