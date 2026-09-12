IND-AFG सीरीज से पहले मोहम्मद सिराज बने कप्तान, इस टीम की संभालेंगे कमान, कैसा रहा है रिकॉर्ड?

Mohammed Siraj Captain: भारत-अफगानिस्तान सीरीज से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. स्टार पेसर को नए रणजी सीजन के लिए हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने शुक्रवार (11 सितंबर) को इसकी जानकारी दी. रणजी ट्रॉफी 2026-27 में हैदराबाद की टीम सिराज की कप्तानी में खेलने उतरेगी. सिराज के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाद चामा मिलिंद को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. मोहम्मद सिराज ने दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की ओर से खेला था. हालांकि वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं, जो 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है.

सिराज का कप्तानी में कैसा है रिकॉर्ड?

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहले ही हैदराबाद की कप्तानी की है. उन्होंने पिछले रणजी सीजन में राहुल सिंह की जगह 2 मैचों में हैदराबाद की कमान संभाली थी. हालांकि वो अपनी टीम को एक भी जीत नहीं दिला पाए थे. हैदराबाद ने सिराज की कप्तानी में पहला मैच मुंबई के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. उस मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 9 विकेट से हराया था. इसके बाद दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ के खिलाफ जिमखाना ग्राउंड पर हुआ था. यह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था.

🚨 CAPTAIN MOHAMMED SIRAJ 🔥 – Siraj will lead Hyderabad in Ranji Trophy 2026-27. [Sportstar] pic.twitter.com/lmaiYZhFYC — Johns. (@CricCrazyJohns) September 11, 2026

सिराज का फर्स्ट क्लास में प्रदर्शन

मोहम्मद सिराज का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है. उन्होंने इस फॉर्मेट में 94 मैच खेले हैं, जिसमें 321 विकेट चटकाए हैं. वहीं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए सिराज ने 48 मैच में 144 विकेट हासिल किए हैं.

कब शुरू होगी रणजी ट्रॉफी?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 (Ranji Trophy 2026-27) एक बार फिर 2 चरणों में खेली जाएगी. इस सीजन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 से होगी, जो 5 नवंबर तक चलेगी. इसके बाद दूसरा चरण अगले साल 17 जनवरी में शुरू होगा, जो 4 फरवरी तक खेला जाएगा. फिर 9 फरवरी से 3 मार्च तक नॉकआउट मुकाबले होंगे. बता दें कि पिछले सीजन जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था.