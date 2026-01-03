Home > क्रिकेट > शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह

शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह

Mohammed Shami Stats: न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का एलान हो गया है. एक बार फिर मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है.

By: Sohail Rahman | Published: January 3, 2026 8:51:00 PM IST

Mohammed Shami Exclusion
Mohammed Shami Exclusion


Mohammed Shami: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सेलेक्टर्स ने एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि बंगाल के इस तेज गेंदबाज को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BCCI ने 3 दिसंबर, 2025 को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है. लेकिन काफी लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को फिर से नजरअंदाज किया गया है.

You Might Be Interested In

शमी का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन (Shami’s performance in domestic cricket)

हाल ही में रेड-बॉल क्रिकेट में शमी की फिटनेस को लेकर काफी बहस हुई है. हालांकि, 35 साल के इस तेज गेंदबाज ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले फेज में 4 मैचों की 7 पारियों में 18.60 की बेहतरीन औसत से 20 विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने एक बार चार विकेट और एक बार पांच विकेट लिए. इसके अलावा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शमी का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 मैचों में 14.93 के शानदार औसत से 16 विकेट लिए. विजय हजारे ट्रॉफी में शमी ने 4 मैचों में 23.75 की औसत से 8 विकेट लिए हैं. इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद सेलेक्टर्स ने एक बार फिर उन्हें इग्नोर कर दिया है.

कोई नहीं देखेगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप! इस दिग्गज खिलाड़ी ने ICC को दी खुली चेतावनी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!

आखिरी बार शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट कब खेला था? (When did Shami last play international cricket?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शमी आखिरी बार भारत के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के विजयी अभियान में खेले थे. जहां उन्होंने 9 विकेट चटकाए थे. जिसकी वजह से वो टीम के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. तब से शमी भारतीय टीम से बाहर हैं, उन्होंने इंग्लैंड दौरे, ऑस्ट्रेलिया व्हाइट-बॉल दौरे और घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैचों में हिस्सा नहीं लिया.

You Might Be Interested In

इसके अलावा, अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की टीम में एक बार फिर वापसी हुई है. लेकिन शमी को एक बार फिर इग्नोर कर दिया गया है.

सेलेक्टर्स का भरोसा पंत पर ही क्यों? संजू सैमसन और ईशान किशन नहीं बन पाए वनडे चॉइस; जानिए इसके पीछे की वजह

You Might Be Interested In
Tags: bcciind vs nzIndia vs New Zealandmohammed shamiSHUBMAN GILL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह
शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह
शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह
शमी का करियर हुआ खत्म! एक बार फिर सेलेक्टर्स ने किया इग्नोर; यहां जानें- सबसे बड़ी वजह