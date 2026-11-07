शमी के टेस्ट संन्यास के बाद भड़के रवि शास्त्री, अगरकर समेत BCCI सिलेक्टर्स को लताड़ा, बोले- भारत को नुकसान

Ravi Shastri on Shami Retirement: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का रिएक्शन सामने आया है. रवि शास्त्री ने सीधे तौर पर सिलेक्टर्स को निशाना बनाया है. उनका कहना है कि मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट को बहुत कुछ दे सकते थे. शमी के संन्यास से टेस्ट में भारत को ही नुकसान हुआ है. रवि शास्त्री ने कहा कि हमें ऐसे गेंदबाजों को नहीं खोना चाहिए था. पूर्व हेड कोच ने बताया कि वह शमी को टेस्ट में एक और मौका न दिए जाने से काफी निराश हैं. उनका कहना है कि मोहम्मद शमी के खाते में अभी भी कई टेस्ट विकेट जुड़ सकते थे.

36 साल के मोहम्मद शमी ने शनिवार (6 नवंबर) को टेस्ट क्रिकेट से अपने संन्यास का एलान किया. उन्होंने एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अब वो सफेद जर्सी में खेलते नहीं दिखाई देंगे. शमी ने साल 2023 में आखिरी बार भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था.

रवि शास्त्री ने क्या-क्या कहा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे से पहले रवि शास्त्री ने मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट को लेकर बात की. रवि शास्त्री ने कहा, ‘यह दुखद है कि जिस खिलाड़ी ने देश के लिए इतना शानदार प्रदर्शन किया हो, उसे बाहर होना पड़े. मुझे पूरा यकीन था कि वह अभी 30-40 विकेट और ले सकते थे. उन्हें पिछले 12 महीनों में खेलना चाहिए था और शायद टेस्ट टीम में एक तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए था.’

फिटनेस को लेकर भी दिया जवाब

रवि शास्त्री ने मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर उठे सवालों को लेकर भी बात की. उन्होंने जिम-आधारित फिटनेस टेस्ट पर दिए जा रहे ज्यादा ध्यान दिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी ने रेड बॉल क्रिकेट की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके अपनी फिटनेस पहले ही साबित कर दी थी. उनका कहना है कि जिम में खेलना और असली मैच में बॉलिंग करना दोनों अलग-अलग बाते हैं.

उन्होंने कहा, ‘अगर कोई खिलाड़ी मैच में 10 या 12 ओवर नहीं फेंक सकता, तो जिम में फिट होने का क्या मतलब है? आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार गेंदबाजी कर सकता है, इसलिए, मुझे थोड़ी निराशा है कि उन्हें एक और मौका नहीं मिला.’ रवि शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया किसी बॉलर की मैच में 10-12 ओवर फेंकने की काबिलियत के आधार पर फिटनेस टेस्ट होना चाहिए.

अगरकर को भी लताड़ा!

रवि शास्त्री ने आगे बात करते हुए BCCI के सिलेक्टर्स को भी खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि शमी को सिलेक्टर्स को यह यकीन दिलाने के लिए और क्या करने की जरूरत है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं. रवि शास्त्री ने कहा कि शमी का बंगाल के लिए रेगुलर खेलना और फर्स्ट क्लास में गेंदबाजी करना उनकी फिटनेस का साफ संकेत है.

शास्त्री ने कहा, ‘मैंने उनकी फिटनेस को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स सुनी हैं, लेकिन वह बंगाल के लिए लगातार हर मैच खेल रहे थे. वह 15-20 ओवर तक गेंदबाजी कर रहे थे. अपनी फिटनेस साबित करने के लिए एक खिलाड़ी को और क्या करना चाहिए? अगर वह अच्छी फॉर्म में हैं, उनका आईपीएल अच्छा रहता है, और अचानक आपका कोई सीनियर गेंदबाज चोटिल हो जाता है, तो आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में आपके पास उनके जैसा खिलाड़ी मौजूद है.’

बता दें कि पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने 2025 में इंग्लैंड दौरे से पहले बयान दिया था कि शमी पूरी तरह फिट नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई. उन्होंने शमी के वर्कलोड का हवाला दिया था. उनका कहना था कि मेडिकल स्टाफ ने शमी को 5 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें स्क्वाड में चुनने की सलाह दी है.

शमी ने घरेलू क्रिकेट में मचाया कोहराम

मोहम्मद शमी को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भले ही भारतीय टीम में मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखा. वह बंगाल के लिए लगातार घरेलू क्रिकेट खेलते रहे. साल 2026 दलीप ट्रॉफी में उन्होंने ईस्ट जोन के लिए 3 मैच खेले और 7 विकेट चटकाए. उनकी टीम ने दलीप ट्रॉफी का खिताब भी उठाया. इसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन में भी 2 मैचों में ही 14.00 के औसत से 14 विकेट हासिल किए. वहीं, शमी के टेस्ट करियर की बात करें, तो उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 229 विकेट चटकाए.