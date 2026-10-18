मोहम्मद शमी ने मान ली हार? न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं मिला मौका, तो बंगाल की टीम से भी हुए बाहर, क्या है वजह?

Mohammed Shami Dropped: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. हाल ही में जब BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया, तो सभी की नजरें शमी के नाम पर टिकी हुई थीं. हालांकि एक बार फिर उनका नाम स्क्वाड में नहीं आया, जिसके बाद उनके फैंस का दिल टूट गया. मोहम्मद शमी लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. अब पता चला है कि मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में भी नहीं खेल रहे हैं.

दरअसल, रविवार को बंगाल के दूसरे रणजी ट्रॉफी मैच की प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी गई. यह मुकाबला बंगाल और सर्विसेस के बीच दिल्ली के पालम मैदान पर खेला जा रहा है. जब इस मैच में बंगाल की प्लेइंग-11 सामने आई, तो उसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं था. शमी की जगह मोहम्मद कैफ को बंगाल की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

शमी क्यों नहीं खेल रहे दूसरा रणजी मैच?

मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 में बंगाल के लिए पहला मैच खेला था. उस मैच में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट हासिल किए थे, लेकिन दूसरे मैच से उन्हें बाहर कर दिया गया. हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि आखिरी समय पर उनकी किसी तरह की चोट लग गई होगी, जिसके चलते वो मैच से बाहर हो गए हैं.

इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि शमी को इस मैच में आराम दिया गया हो. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में खुद का नाम नहीं देखने के कारण मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. बता दें कि मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी के जरिए टीम इंडिया में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं.

भुवी की वापसी के बाद जगी थी उम्मीद

हाल ही में 36 साल के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी हुई है. भुवी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शमी को भी वनडे या टेस्ट टीम में चुना जा सकता है. हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया. अब माना जा रहा है कि शमी का इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. सिलेक्टर्स ने उनकी जगह पर युवा गेंदबाजों पर भरोसा जताने का फैसला किया है. बता दें कि मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्ऱॉफी-2025 के फाइनल में भारत के लिए आखिरी मैच खेला था. इसके बाद से ही वो टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं.