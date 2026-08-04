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बुमराह-शमी के रिप्लेसमेंट बनेंगे ये 3 तूफानी खिलाड़ी! टेस्ट क्रिकेट में BCCI करने जा रहा बड़ा बदलाव; न्यूजीलैंड दौरे पर मचाएंगे गदर

मोहम्मद शमी के बाहर होने और जसप्रीत बुमराह की चोटों के बीच BCCI ने टेस्ट टीम के लिए 3 नए तूफानी गेंदबाजों की तलाश पूरी कर ली है. जानिए भारतीय पेस अटैक के इस बड़े मास्टरप्लान के बारे में पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: August 4, 2026 7:08:02 PM IST

मोहम्मद शमी के बाहर होने और जसप्रीत बुमराह की चोटों के बीच BCCI ने टेस्ट टीम के लिए 3 नए तूफानी गेंदबाजों की तलाश पूरी कर ली है. जानिए भारतीय पेस अटैक के इस बड़े मास्टरप्लान के बारे में पूरी खबर.
मोहम्मद शमी के बाहर होने और जसप्रीत बुमराह की चोटों के बीच BCCI ने टेस्ट टीम के लिए 3 नए तूफानी गेंदबाजों की तलाश पूरी कर ली है. जानिए भारतीय पेस अटैक के इस बड़े मास्टरप्लान के बारे में पूरी खबर.


जसप्रीत बुमराह की लगातार चोटों की समस्या को देखते हुए BCCI ने टेस्ट क्रिकेट के लिए नई तेज गेंदबाजी ब्रिगेड तैयार करना शुरू कर दिया है. हालांकि बुमराह टीम के मुख्य तेज गेंदबाज बने रहेंगे, लेकिन बोर्ड का मकसद एक ऐसा मजबूत बैकअप तैयार करना है जो लंबे फॉर्मेट में उनकी गैरमौजूदगी में कमी न खलने दे. टीम मैनेजमेंट अब ऐसे गेंदबाजों पर ध्यान दे रहा है जिनके पास न सिर्फ अच्छी रफ्तार हो, बल्कि पिच से अतिरिक्त उछाल निकालने की काबिलियत भी हो.

बुमराह भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से उनकी चोटों और वर्कलोड मैनेजमेंट ने टेस्ट टीम को प्रभावित किया है. BCCI बुमराह की उम्र को देखते हुए भी भविष्य के बदलावों की रूपरेखा तैयार कर रहा है. बोर्ड बुमराह की अहमियत को अच्छे से समझता है, लेकिन आने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए टेस्ट मैचों में उनकी मौजूदगी सीमित रह सकती है.

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क्या सिराज जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं?

मोहम्मद सिराज मौजूदा पेस अटैक में एक बेहद भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरे हैं, जो सपाट पिचों पर भी अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, बुमराह और सिराज से आगे देखें तो एक बड़ा सवाल अब भी कायम है: क्या भारत के पास कोई ऐसा तीसरा तेज गेंदबाज है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोधी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रख सके?

क्या टीम को अब शमी की जरूरत नहीं रही?

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. घुटने की लंबी चोट से उबरने के बाद उन्होंने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और अकेले दम पर अपनी टीम के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई की थी. इस बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह शायद अब भारत की तात्कालिक योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं.

न्यूजीलैंड दौरे पर किन्हें मिल सकता है मौका?

टीम मैनेजमेंट अब शमी जैसी काबिलियत रखने वाले गेंदबाजों की तलाश में है. इसी वजह से तुषार देशपांडे, गुरजपनीत सिंह और नचिकेत भूते पर पैनी नजर रखी जा रही है. ये सभी युवा गेंदबाज अच्छी रफ्तार से गेंद फेंकने में सक्षम हैं. अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की रेस से बाहर होता है, तो इन गेंदबाजों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है और न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है. BCCI के एक सूत्र के मुताबिक, जब तक इन युवाओं को मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन को नहीं आंका जा सकता.

बुमराह पर निर्भरता कम करने की तैयारी

बुमराह पर भारत की अति-निर्भरता 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर साफ देखने को मिली थी, जहां टीम को 1-3 से हार झेलनी पड़ी थी. जब-जब बुमराह विकेट निकालने में नाकाम रहे, टीम संकट में नजर आई. हालांकि अर्शदीप सिंह जैसे विकल्पों पर विचार किया गया था, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला. अंशुल कंबोज को भी आजमाया गया, लेकिन वे अपनी जगह पक्की करने में असमर्थ रहे. फिलहाल, जम्मू-कश्मीर के उभरते सितारे आकिब नबी को श्रीलंका सीरीज के लिए मौका दिया गया है.

Tags: bcci
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