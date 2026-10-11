शमी की टीम इंडिया में होगी वापसी? सुरेश रैना ने दिया बड़ा बयान, बोले- भुवी के पीछे-पीछे आ रहे हैं

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को उम्मीद है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जल्द ही टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. रैना ने भुवनेश्वर कुमार की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भुवी ने अपनी फिटनेस और गेंदबाजी पर लगातार मेहनत की है, जिसका फायदा उन्हें मिला है. 36 साल की उम्र में भारतीय टीम में वापसी करना उनके लिए बड़ी बात है.

रैना ने इंडियन सॉफ्ट बॉल क्रिकेट लीग की जर्सी लॉन्च के दौरान शमी को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि शमी ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है और वह भी जल्द भारतीय टीम में लौट सकते हैं. रैना ने मजाकिया अंदाज में कहा, ”अब भुवी की बारी है और शमी भी पीछे-पीछे आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए.” उनके इस बयान से साफ है कि उन्हें शमी की वापसी की उम्मीद है.

शमी कब खेले थे टीम इंडिया के लिए?

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था. टेस्ट क्रिकेट में उनका आखिरी मुकाबला 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था. इसके बाद से वह घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं. अब वह 2026-27 रणजी ट्रॉफी सीजन के पहले मैच में बंगाल की टीम के लिए खेलते नजर आ सकते हैं. हालांकि, पिछले दो आईपीएल सीजन शमी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं. उन्होंने 22 मैचों में केवल 18 विकेट लिए और इस दौरान उनकी इकॉनमी 10 रन प्रति ओवर रही. ऐसे में भारतीय टीम में वापसी के लिए उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा.

भुवी ने कैसे किया शानदार प्रदर्शन?

भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से दिखाया है कि टी20 क्रिकेट में केवल तेज रफ्तार ही काम नहीं आती. नई गेंद से स्विंग कराना और आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर डालना उनकी बड़ी ताकत है. वह धीमी गेंदों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं. 2025 और 2026 आईपीएल सीजन में भुवी ने पावरप्ले में 25 विकेट लिए, जबकि आखिरी पांच ओवरों में उनके नाम 18 विकेट रहे. इन दोनों चरणों में उनका प्रदर्शन जोश हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों से बेहतर रहा. अब देखना होगा कि शमी कब तक टीम इंडिया में वापसी कर पाते हैं.