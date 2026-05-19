IPL और रणजी में धमाल, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिली जगह! शमी पर अजीत अगरकर का बड़ा खुलासा

Mohammed Shami News: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने घरेलू क्रिकेट और IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. इस फैसले ने क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया. सभी को उम्मीद थी कि दमदार फॉर्म के बाद शमी की वापसी तय मानी जा रही थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने अलग फैसला लिया.

अजीत अगरकर ने क्या कहा?

बीसीसीआई की गुवाहाटी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को जानकारी दी गई है कि शमी फिलहाल सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलने के लिए फिट हैं. इसी वजह से टेस्ट और अन्य फॉर्मेट के लिए उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई. अगरकर का यह बयान काफी चर्चा में है और इससे शमी के इंटरनेशनल भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

IPL 2026 में कैसा रहा प्रदर्शन?

शमी ने IPL 2026 में 12 मुकाबलों में 10 विकेट लिए. हालांकि विकेटों की संख्या बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावशाली रही. उन्होंने पूरे सीजन में 122 डॉट बॉल फेंकीं, जो उनकी लाइन-लेंथ और कंट्रोल को दिखाता है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनके 4 ओवर में 18 डॉट बॉल वाले स्पेल ने खास सुर्खियां बटोरीं. उनकी इकॉनमी भी काफी संतुलित रही.

रणजी और विजय हजारे में भी दिखा दम

घरेलू क्रिकेट में भी शमी का प्रदर्शन शानदार रहा. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने 7 मैचों में 37 विकेट लिए और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 7 मैचों में 15 विकेट हासिल किए. दोनों टूर्नामेंट में उनकी फिटनेस और रिदम साफ नजर आई.

फिटनेस पर उठ रहे सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शमी पूरी तरह फिट नहीं हैं, तो फिर वे लगातार घरेलू क्रिकेट और IPL कैसे खेल पा रहे हैं? यही कारण है कि चयनकर्ताओं के फैसले पर बहस तेज हो गई है. फैंस का मानना है कि अनुभव और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए शमी को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए था.

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