‘मुझे भूल गए…’, सिलेक्टर्स ने किया इग्नोर, तो मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लेकर दिलाई याद, इस लीग में दिखाया दम

Mohammed Shami Hat-Trick: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज ने बंगाल टी20 लीग में अपनी गेंदबाजी से धमाल मचा दिया है. बंगाल टी20 लीग 2026 में मोहम्मद शमी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को ईडन गार्डन्स में सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स और श्राची राढ़ टाइगर्स (Shrachi Rarh Tigers) के बीच मैच खेला गया. इस मुकाबले में 35 साल के तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी ने सिलीगुड़ी की तरफ से खेलते हुए हैट्रिक लेकर सभी को हैरान कर दिया.

शमी की हैट्रिक के दम पर सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स ने 24 रनों से जीत दर्ज की. मोहम्मद शमी ने शाहबाज अहमद, रोहित कुमार और दीपांजन मुखर्जी को पवेलियन की राह दिखाई. इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 27 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए.

शमी ने कैसे झटकी हैट्रिक?

इस मुकाबले में मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स की ओर से शानदार गेंदबाजी की. शमी ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज अहमद को आउट किया. इसके बाद 5वीं गेंद पर रोहित कुमार को पवेलियन भेजा और फिर आखिरी गेंद पर दीपांजन मुखर्जी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. इस तरह मोहम्मद शमी ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर श्राची राढ़ टाइगर्स की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया.

ये भी पढ़ें: IPL में 700+ रन, फिर भी शुभमन गिल T20 से दूर, बर्न-आउट का डर बना बाधा! क्या है ये बला?

मोहम्मद शमी को भारतीय टीम में नहीं मिला मौका

हाल ही में भारत की टेस्ट, वनडे और टी20 स्क्वाड का एलान किया गया है. इनमें से किसी भी स्क्वाड में मोहम्मद शमी को जगह नहीं दी गई है. मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैच खेला था. इसके बाद से वह टीम इंडिया (Team India) से दूर चल रहे हैं. घरेलू क्रिकेट और IPL 2026 में भी शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद सिलेक्टर्स ने शमी को नजरअंदाज कर दिया.

कैसा रहा मैच?

इस मैच में श्राची राढ़ टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए. सिलीगुड़ी की ओर से विशाल भाटी ने 86 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा करन लाल ने 39 रन बनाए. इसके दम पर सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स ने श्राची राढ़ टाइगर्स को 209 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में उतरी श्राची राढ़ टाइगर्स 20 ओवर में 184 रन ही बना पाई. सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.