मोहम्मद शमी की नजर टीम इंडिया में वापसी पर? दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन, मजबूत स्थिति में टीम

दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत कर दी है. चेन्नई में मंगलवार को मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ जोन ने छह विकेट खोकर 242 रन बना लिए थे. इससे पहले ईस्ट जोन ने अपनी पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस तरह साउथ जोन अभी ईस्ट जोन से 466 रन पीछे है और उसके पास केवल चार विकेट बचे हैं. ऐसे में फॉलोऑन बचाना भी उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

शमी ने दिन के दौरान तीन छोटे स्पेल में गेंदबाजी की और 11 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर दो विकेट हासिल किए. पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन शमी ने लगातार स्टंप की लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. उन्होंने शेख रशीद को 29 रन के निजी स्कोर पर आउट किया. रशीद और देवदत्त पडिक्कल के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी हुई थी, जिसे शमी ने हल्की अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू करके तोड़ा.

देवदत्त पडिक्कल ने 65 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मुकेश कुमार का शिकार बन गए. मुकेश ने पैड के करीब गेंद डाली, जिस पर पडिक्कल ने अपना पसंदीदा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई. डीपी दास ने डीप में आसान कैच पकड़ लिया. इससे पहले मुकेश ने साउथ जोन के उपकप्तान ऋषिक भुई को भी आउट किया. नारायण जगदीशन ने 32 रन बनाए, लेकिन शिखर मोहन की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए.

तिलक वर्मा ने संभाला मोर्चा

तिलक वर्मा ने साउथ जोन की पारी को संभालते हुए 133 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए. यह टूर्नामेंट में उनका लगातार तीसरा अर्धशतक रहा. उन्होंने श्रेयस गोपाल के साथ 66 रन की साझेदारी की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से पहले शमी ने गोपाल को 26 रन पर आउट कर दिया. सीवी मिलिंद खाता खोले बिना तिलक का साथ दे रहे थे. स्टंप्स तक साउथ जोन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है. टीम को ईस्ट जोन के स्कोर की बराबरी करने के लिए अभी 466 रन और चाहिए. ऐसे में ईस्ट जोन के पास आखिरी दिन मुकाबला जल्दी खत्म करने का शानदार मौका है. साउथ जोन को हार से बचने के लिए अपने बाकी बल्लेबाजों से असाधारण प्रदर्शन की जरूरत होगी.