सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने नहीं रखा रोजा, फैंस का फूटा गुस्सा, हाशिम अमला का दिया उदाहरण!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 265 रन बनाए, जिससे भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 266 रनों का लक्ष्य मिला। इस मैच में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसमें स्टीव स्मिथ का विकेट भी शामिल था। इसके अलावा, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए।

इस मुकाबले के दौरान मोहम्मद शमी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे फील्डिंग के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 1 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है और इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाने-पीने की मनाही होती है। ऐसे में शमी के ड्रिंक पीने पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने शमी की आलोचना करते हुए लिखा कि उन्हें रमजान के दौरान रोजा रखना चाहिए था। एक यूजर ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला का उदाहरण देते हुए लिखा, “हाशिम अमला ने रमजान के दौरान रोजा रखते हुए भी शानदार पारियां खेली हैं। शमी को भी उनसे सीख लेनी चाहिए।”

हालांकि, कई लोगों ने शमी का समर्थन भी किया। कुछ प्रशंसकों ने लिखा कि देश के लिए खेलना सबसे जरूरी है और क्रिकेट जैसे खेल में शरीर को हाइड्रेट रखना अनिवार्य होता है। एक यूजर ने लिखा, “शमी ने पहले अपने देश को प्राथमिकता दी, जो एक खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।”

What kind of Muslim you are Mohammad Shami ,if you are not fasting at-least respect Ramdan.🥲💔 pic.twitter.com/b9XLMtZPFS

Take a cue from Hashim Amla's remarkable inning, where he played this incredible knock while fasting during Ramadan. In the cricketing world of Mohammad Shami, aspire to emulate Amla's perseverance, discipline, and faith. pic.twitter.com/g8R7JG8bcc

— Kaaaaw (@iabrarsaleem) March 4, 2025