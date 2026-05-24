Mohammed Shami: पहली गेंद पर विकेट… मोहम्मद शमी ने IPL में रचा इतिहास, टूटा इस गेंदबाज का रिकॉर्ड

Mohammed Shami IPL Record: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं. इसके बावजूद वह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं. आईपीएल 2026 में मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है. सीजन के आखिरी मैच में मोहम्मद शमी ने इतिहास रचते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

मोहम्मद शमी आईपीएल इतिहास में पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. शमी ने इस मामले में राजस्थान रॉयल्स के खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर लिया है. इससे पता चलता है कि शमी की पहली गेंद बल्लेबाजों के लिए काल साबित होती है.

शमी ने आर्चर को छोड़ा पीछे

आईपीएल 2026 का 68वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. इस मैच में मोहम्मद शमी ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया. शमी ने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य को आउट कर पवेलियन भेज दिया. वह आईपीएल इतिहास में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. शमी ने छठी बार आईपीएल में यह कारनामा किया है. इस मामले में मोहम्मद शमी ने जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) को पीछे छोड़ दिया है. आर्चर ने 5 बार आईपीएल में यह कारनामा किया है.

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पंजाब किंग्स ने जीता मैच

पंजाब किंग्स के खिलाफ LSG के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया. शमी ने 2 बल्लेबाजों को शिकार बनाया. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह और कूपर कॉनली को पवेलियन भेजा. हालांकि इसके बावजूद शमी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ के खिलाफ शतक छोड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई. इस जीत के पास पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में जाने का चांसेस बढ़ गए हैं.

मोहम्मद शमी का IPL 2026 में प्रदर्शन

मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. शमी ने इस सीजन 13 मैचों में 12 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 9 का रहा है. भले ही विकेटों के लिहाज से शमी का यह आईपीएल सीजन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछले सीजन से काफी अच्छा रहा.