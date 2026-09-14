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कौन हैं मोहम्मद शमी के भाई कैफ? तलाकशुदा महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, लखनऊ में FIR दर्ज

Shami Brother Mohammed Kaif: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज किया गया है. लखनऊ की तलाकशुदा महिला ने कैफ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि कैफ ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 11:46:32 AM IST

कौन हैं शमी के भाई मोहम्मद कैफ, जिन पर लगा दुष्कर्म का आरोप?
कौन हैं शमी के भाई मोहम्मद कैफ, जिन पर लगा दुष्कर्म का आरोप?


Who Is Shami Brother Mohammed Kaif: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ मुश्किल में फंस गए हैं. घरेलू क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में FIR दर्ज की गई है. मोहम्मद कैफ पर लखनऊ की तलाकशुदा महिला ने कथित दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि कैफ ने उससे शादी करने का वादा किया था. इसी भरोसे पर महिला ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी.

पीड़िता का कहना है कि जब भी वह मोहम्मद कैफ से शादी की बात करती, तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता और फिर शारीरिक संबंध बनाता था. महिला की शिकायत के आधार पर आशियाना थाने में मोहम्मद कैफ के खिलाफ BNS की धारा 69 और 351 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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कौन हैं मोहम्मद कैफ?

मोहम्मद कैफ भारतीय घरेलू क्रिकेट हैं, जो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई भी हैं. वह दाएं हाथ तेज गेंदबाज हैं, जो घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं. मोहम्मद कैफ ने साल 2021 में बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. उन्होंने अभी तक 14 फर्स्ट क्लास, 9 लिस्ट-ए और 1 टी20 मैच खेले हैं. रेड बॉल में उनके नाम 43 विकेट दर्ज हैं, जबकि लिस्ट-ए में 12 विकेट हासिल कर चुके हैं.

महिला ने क्यों लगाए आरोप?

दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगने के बाद मोहम्मद कैफ का करियर खतरे में पड़ गया है. जिस महिला ने आरोप लगाया है, तो तलाकशुदा है और उनका एक बच्चा भी है. महिला का कहना है कि साल 2020 में इंस्टाग्राम पर उनकी और कैफ की पहली बार बातचीत हुई थी. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह एक एयरलाइंस में केबिन क्रू के तौर पर काम करती थीं, लेकिन कैफ ने उन्हें शादी का झांसा देकर उनकी नौकरी छुड़वा दी.

महिला ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि कैफ को उनके पिछले रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं था. उन्होंने IPL ऑक्शन के बाद महिला से शादी करने का वादा किया था. शिकायत में महिला ने आगे कहा कि कैफ ने लगातार उन्हें अलग-अलग जगहों पर बुलाकर दुष्कर्म किया और फिर शादी से पीछे हट गए.

मामले की जांच शुरू

इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक इस मामले में शमी के भाई कैफ की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. मामले की जांच जारी है.

Tags: mohammed shami
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