मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे पूर्व क्रिकेटर, बोले- उनके लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए…

पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. भरत अरुण का मानना है कि शमी के लिए टीम इंडिया में वापसी का रास्ता अभी बंद नहीं होना चाहिए. 36 साल के शमी रविवार को अपना 100वां फर्स्ट क्लास मैच खेलने जा रहे हैं. यह उनके लंबे क्रिकेट करियर और लाल गेंद वाले क्रिकेट के लिए उनके प्यार को दिखाता है.

शमी ने 2023 वनडे विश्व कप के बाद भारतीय टीम में अपनी जगह धीरे-धीरे खोई है. विश्व कप में वह भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल थे, लेकिन चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे. उन्होंने 2025 में सफेद गेंद के क्रिकेट में वापसी की और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. हालांकि, इसके बाद से वह किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए नहीं खेले हैं. मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने कहा है कि शमी को रेड-बॉल क्रिकेट के लिए फिट नहीं माना जा रहा है.

भरत अरुण ने शमी के समर्थन में कही बड़ी बात

भरत अरुण ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा; “उन्हें शमी के लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए.” उन्होंने कहा कि शमी में अभी काफी क्रिकेट बाकी है और अगर कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी उम्र को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए. शमी ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ईस्ट जोन की ओर से सेंट्रल जोन के खिलाफ पांच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. इससे उनकी वापसी की उम्मीद फिर मजबूत हुई है.

ईशान किशन ने भी शमी की तारीफ की

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने भी शमी की मेहनत और वापसी की इच्छा की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल मैच में शमी ने खुद उनसे अतिरिक्त ओवर मांगे ताकि वह और विकेट ले सकें. ईशान के अनुसार, इस सीजन में शमी की ऊर्जा और खेल के प्रति जुनून काफी अलग नजर आया है. उन्होंने कहा कि शमी फिर से भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनकी मेहनत में यह साफ दिखाई देता है.