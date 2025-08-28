Home > खेल > क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

Mohammed Shami: मोहम्मद शमी ने अपने  संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 28, 2025 09:27:00 IST

Mohammed Shami
Mohammed Shami

Mohammed Shami: भारत के स्टार खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा के संंन्यास लेने के बाद से अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने अपने भविष्य को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है।

एशिया कप से बाहर

बता दें कि मोहम्मद शमी इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए नज़रअंदाज़ किए गए। वहीं आगामी एशिया कप के लिए भी उन्हे टीम में शमिल नहीं किया गया। शमी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि वह तब तक खेलते रहेंगे जब तक उनका मनोबल कम न हो जाए। अटकलों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, 34 वर्षीय शमी ने इन अफवाहों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया। 

जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा-शमी

शमी ने न्यूज़24 से बात करते हुए कहा कि “अगर किसी को कोई समस्या है, तो मुझे बताएँ। अगर मैं संन्यास ले लूँ तो किसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी?” । “मैं किसकी ज़िंदगी में पत्थर बना हुआ हूँ कि तुम्हें मुझसे रिटायरमेंट चाहिए? जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। आप मुझे मत चुनो, मुझे मत खिलाओ, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा।” शमी ने जोर देकर कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए नहीं चुना जाता है तो वह घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। “आप मुझे अंतरराष्ट्रीय मैचों में मत चुनो, मैं घरेलू खेलूंगा। मैं कहीं न कहीं खेलता रहूंगा। रिटायरमेंट और ऐसे फैसले तब लिए जाते हैं जब आप बोर होने लगते हैं, जब आप टेस्ट के लिए सुबह 7 बजे नहीं उठना चाहते। उन्होंने कहा अभी मेरे लिए वह समय नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगा,”।

IPL से संन्यास लेने के बाद इन विदेशी T20 लीग्स में खेल सकते हैं Ravichandran Ashwin, सोशल मीडिया पोस्ट में दिया हिंट!

क्या है शमी का सबसे बड़ा सपना ? 

तेज गेंदबाज, जो आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए खेले थे, ने जोर देकर कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा वनडे विश्व कप के साथ अधूरा काम है। शमी ने कहा, “मेरा बस एक ही सपना बचा है, वो है वनडे विश्व कप जीतना। 2023 में हम बहुत करीब थे। हमें अंदर से अंदाज़ा था, लेकिन नॉकआउट चरण में डर भी था। प्रशंसकों के उत्साह और विश्वास ने हमें प्रेरित किया। शायद तब मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन मैं 2027 में वहाँ पहुँचना चाहता हूँ।” 

T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

फिटनेस को लेकर कही ये बात 

अपनी फिटनेस पर विचार करते हुए, शमी ने खुलासा किया कि उन्होंने पिछले दो महीनों में वजन कम करने, लय बनाने और लंबे स्पेल के लिए तैयारी करने के लिए अथक परिश्रम किया है। उन्होंने कहा, “अब सब ठीक है। मैंने प्रशिक्षण लिया है, अपने कौशल में सुधार किया है, बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण, जिम वर्क  सब कुछ का अभ्यास किया है। मेरा ध्यान लय हासिल करने और लंबे स्पेल डालने में सक्षम होने पर है।”

हाल ही में लगी चोटों के बावजूद शमी इस बात पर अड़े हैं कि उनका सफर खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा “मुझे अभी भी खेल से प्यार है। जिस दिन मेरा जोश खत्म हो जाएगा, मैं खुद ही खेल छोड़ दूँगा। तब तक, मैं लड़ता रहूँगा।”

मैं हैरान था… 2019 World Cup के सेमीफाइनल में MS Dhoni की धीमी बल्लेबाजी पर लॉकी फर्ग्यूसन का हैरान करने वाला बयान

Tags: mohammed shami
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज
क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज
क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज
क्या Mohammed Shami भी लेने वाले हैं संन्यास? खुद ही किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए बड़े-बड़े दिग्गज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?