6 नवंबर को ही क्यों… मोहम्मद शमी ने इसी तारीख को क्यों लिया संन्यास? पीछे छिपी है खास वजह

Mohammed Shami Test Retirement: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. उन्होंने शुक्रवार (6 नवंबर) की देर रात को सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी. इसी के साथ शमी के 13 लंबे टेस्ट करियर पर ब्रेक लग गया है. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 229 विकेट अपने नाम किए. वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 12वें गेंदबाज हैं, जबकि तेज गेंदबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं.

हालांकि इस बीच फैंस के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर मोहम्मद शमी ने अपने टेस्ट संन्यास के लिए 6 नवंबर की तारीख ही क्यों चुनी? दरअसल, 6 नवंबर की तारीख मोहम्मद शमी के लिए बेहद खास है. इसी वजह से उन्होंने अगले साल का इंतजार नहीं किया और 6 नवंबर की देर रात को ही टेस्ट रिटायरमेंट का एलान कर दिया.

6 नवंबर को ही क्यों लिया संन्यास?

दरअसल, मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने भारत के लिए 6 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, जिसमें घातक गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट चटकाए थे. अपने डेब्यू से ठीक 13 साल बाद मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर को ही टेस्ट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया. इसका मतलब है कि शमी ने जिस तारीख को अपना टेस्ट करियर शुरू किया था, उसी तारीख को टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया. शमी के लिए 6 नवंबर की तारीख बेहद खास थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसी तारीख को चुना.

मोहम्मद शमी का भावुक पोस्ट

36 साल के भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर की रात को एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने टेस्ट रिटायरमेंट की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादों से कभी नहीं. जब पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब सिर्फ एक सपना था, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का. उसके बाद हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर कमबैक ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया. टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं, मेरी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा रहा है. आज भारी दिल और अंगिनात खूबसूरत यादों के साथ मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर रहा हूं.’

शमी ने कब खेला आखिरी मैच?

मोहम्मद शमी ने अपने टेस्ट करियर में भारत के लिए 64 मैच खेले. इसमें उन्होंने 122 पारियों में 27.71 के औसत और 3.30 के इकॉनमी रेट से 229 विकेट चटकाए. शमी ने अपने टेस्ट करियर में 6 बार 5 विकेट हॉल लिया, जबकि 12 बार 4 विकेट हॉल लिए. उन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल में टेस्ट मैच खेला था. उस मुकाबले में शमी ने 4 विकेट लिए थे, लेकिन भारत को 209 रन से हार का सामना करना पड़ा था.